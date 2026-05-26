La Justicia de San Juan avanzará esta semana con la formalización de una investigación penal contra Lorena Lezcano, quien integró como candidata a vocal titular la lista encabezada por Alejandro Savoca en las frustradas elecciones de UPCN San Juan. La mujer quedó bajo la lupa judicial por el presunto delito de falsificación de avales, documentación que habría sido presentada con el objetivo de obtener la autorización para competir en el proceso electoral sindical.

La causa es impulsada por la UFI Genérica, que reunió distintos elementos de prueba en torno a las irregularidades detectadas durante el proceso de oficialización de listas. La pesquisa se originó luego de que la nómina que integraba Lezcano no lograra ser habilitada para participar de las elecciones debido al incumplimiento de determinados requisitos establecidos para su validación.

En ese contexto, los investigadores pusieron el foco en la documentación aportada para respaldar la candidatura y, particularmente, en los avales presentados ante las autoridades correspondientes. La sospecha judicial apunta a que parte de esas adhesiones podrían haber sido adulteradas o confeccionadas de manera irregular para intentar cumplir con las exigencias formales requeridas.

Con los elementos recolectados hasta el momento, esta semana se desarrollará la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal formalizará la Investigación Penal Preparatoria contra Lezcano. Este acto procesal representa el inicio formal de la causa y permitirá avanzar con nuevas medidas probatorias destinadas a esclarecer si existió o no una maniobra ilícita vinculada a la documentación presentada.

Fuentes judiciales indicaron que la mujer llega a esta instancia en libertad y que, en principio, no se prevé que quede detenida tras la audiencia prevista para el jueves. No obstante, la formalización marcará un punto de inflexión en el expediente, ya que la Fiscalía expondrá ante el juez las evidencias obtenidas y la hipótesis delictiva que sostiene.

La otra causa con Savoca en el centro

El caso se produce además en un escenario de creciente conflictividad judicial en torno a UPCN y a sectores vinculados a la conducción sindical. En paralelo, otra investigación penal avanza sobre el propio Alejandro Savoca y el médico Francisco Soberbio por presuntas irregularidades relacionadas con la cobertura médica del gremio. Esa causa, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, incluye allanamientos y peritajes orientados a determinar posibles anomalías en la autorización y facturación de prestaciones médicas, con un presunto perjuicio económico que rondaría los $15.000.000.

Según trascendió, los operativos incluyeron procedimientos en domicilios vinculados a Savoca y en la Clínica La Pau, mientras los investigadores analizan dispositivos electrónicos secuestrados para establecer el alcance de las maniobras denunciadas y el eventual grado de responsabilidad de los involucrados.

En ese marco, la causa por los avales presuntamente falsificados que involucra a Lezcano suma un nuevo capítulo al complejo escenario judicial que rodea a sectores vinculados a la disputa sindical en UPCN. Mientras tanto, la acusada continuará transitando el proceso sin restricciones a su libertad, aunque ya bajo una investigación formal en marcha.