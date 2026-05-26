Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron su mayor nivel desde 2019 luego de que se efectivizara un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional por USD 1.000 millones.

Al cierre de la jornada, las tenencias del BCRA llegaron a USD 47.908 millones, con una suba diaria de USD 1.105 millones. Se trata del nivel más alto desde octubre de 2019 y también superó el máximo registrado durante la gestión de Javier Milei.

El giro de fondos se produjo luego de que el directorio del FMI aprobara la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado con Argentina por USD 20.000 millones.

Además del impacto del desembolso, el Banco Central mantuvo una fuerte participación en el mercado cambiario. Este martes compró USD 112 millones y acumuló 94 jornadas consecutivas con saldo positivo.

Desde enero, cuando comenzó el nuevo esquema monetario, la autoridad monetaria ya sumó más de USD 9.100 millones. Solo en mayo acumuló compras por USD 1.947 millones, impulsadas principalmente por la mayor liquidación del sector agroexportador.

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional destacó la aceleración en la compra de divisas, aunque advirtió sobre el bajo nivel de reservas líquidas y los riesgos vinculados a futuros vencimientos de deuda y al escenario electoral de 2027.

El organismo también recomendó reforzar el ritmo de acumulación de reservas y consolidar el esquema monetario antes del próximo ciclo electoral.

En paralelo, el Gobierno deberá afrontar esta semana un nuevo pago correspondiente al Bopreal Serie 3, por unos USD 1.020 millones más intereses, una erogación que podría neutralizar gran parte de la suba generada por el giro del FMI.

Según estimaciones oficiales, la liquidación de la cosecha gruesa podría aportar un mayor ingreso de dólares en los próximos meses. A esto se sumarían emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales, lo que fortalecería la capacidad de acumulación de reservas.

Analistas privados señalaron además que durante mayo se aceleró el ritmo de compras del Banco Central, acompañado por una mejora en la oferta de divisas y un mayor dinamismo financiero local.