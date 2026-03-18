Un joven de 18 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en la Plaza 25 de Mayo, en Capital, luego de ser sorprendido fraccionando marihuana en pleno espacio público.

El procedimiento se registró alrededor de la 1.30 en inmediaciones de calles Mendoza y Rivadavia, cuando efectivos del móvil C-14, a cargo del oficial Nicolás Andrade junto al cabo primero Lucas Villalba, y del móvil C-09 con la agente Anabel Palacios, del Cuerpor Especial de Vigilancia advirtieron la presencia sospechosa del sujeto.

Según indicaron fuentes policiales, el joven manipulaba una sustancia vegetal con fuerte olor, lo que motivó la intervención del personal de Drogas Ilegales. En el lugar se realizó la correspondiente prueba de campo, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 26 gramos, los cuales estaban fraccionados.

El aprehendido fue identificado como Santiago Benjamín Adriel Muñoz, domiciliado en Villa Ferla, en el departamento Rawson. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 3ª, donde quedó vinculado a un expediente contravencional con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

En paralelo, se dio intervención a la Justicia Federal por la tenencia de estupefacientes que incurre en un delito penado por la ley 23737. No obstante, tras las actuaciones de rigor, la fiscal de turno dispuso el licenciamiento del joven, quedando en libertad.