La obra para transformar uno de los puntos más conflictivos del tránsito en San Juan comienza a tomar forma concreta. El Gobierno provincial prevé lanzar en abril la licitación para construir la rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, con una inversión estimada en $1.300 millones. El dato fue confirmado por el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, quien brindó precisiones sobre el estado actual del proyecto y los plazos previstos para su ejecución.

“Calculo que el primer día de abril podríamos estar ya llamando a licitación”, aseguró el funcionario, al tiempo que indicó que el presupuesto de la obra “rondaría los 1.300 millones de pesos”, aunque aclaró que se trata de un número preliminar.

Lucero explicó que el proyecto se encuentra en su etapa final administrativa. “El proyecto lo tenemos definido y estamos completando la elaboración del pliego correspondiente. El avance más importante de estos últimos días fue la audiencia pública para tratar de obtener la Declaración de Impacto Ambiental, que es una condición necesaria para incorporarla al pliego y poder llamar a licitación”, detalló.

En ese sentido, remarcó que una vez completado ese trámite, restarán los pasos formales previos al llamado, como la publicación del proceso durante cinco días y la coordinación con la Escribanía Mayor de Gobierno.

La obra, que será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura mediante un convenio con Dirección Nacional de Vialidad, busca resolver un histórico problema de seguridad vial en uno de los accesos más transitados del Gran San Juan.

Durante años, la intersección fue escenario de accidentes y maniobras bruscas. De acuerdo a los estudios técnicos, la futura rotonda permitirá reducir los puntos de conflicto de 24 a solo 5, lo que implica una mejora sustancial para quienes circulan diariamente por la zona.

El diseño contempla una rotonda urbana de gran escala: tendrá 120 metros de diámetro, seis ramales y doble carril de circulación. Además, incluirá un “delantal montable” de 1,50 metros para facilitar las maniobras de camiones y transporte pesado, que constituyen una parte importante del tránsito en ese corredor.

Otro de los aspectos destacados es el uso de asfalto modificado, un material de alta resistencia preparado para soportar el desgaste del tránsito intenso sin deformaciones, lo que prolonga la vida útil de la obra.

El proyecto también incorpora mejoras integrales en materia de seguridad. Se construirán veredas peatonales separadas de la calzada, isletas elevadas para ordenar el ingreso de los vehículos y reducir la velocidad, y se avanzará en el cierre de accesos peligrosos, como uno ubicado a unos 350 metros al oeste de la intersección.

A esto se suman obras de drenaje para evitar anegamientos y un sistema completo de señalización horizontal y vertical, con el objetivo de optimizar la circulación tanto para conductores como para peatones.

Un punto clave es que el diseño fue adaptado para evitar expropiaciones, lo que reduce el impacto social en una zona urbanizada y permite avanzar con mayor rapidez en su ejecución.

Con esta licitación, el Gobierno provincial busca dar una solución estructural a uno de los denominados “puntos negros” del mapa vial sanjuanino. La expectativa oficial es que, una vez finalizada, la obra transforme el Acceso Este en un corredor más seguro y fluido, dejando atrás años de siniestros y complicaciones para miles de conductores.