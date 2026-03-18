Tras más de tres décadas de gestiones y postergaciones, la Zona Franca de Jáchal dio un paso decisivo hacia su concreción. El Gobierno nacional notificó formalmente la autorización para relocalizar el predio, lo que implica dejar sin efecto la ubicación original y habilitar el desarrollo en un nuevo terreno con mejores condiciones logísticas y productivas, lindante a la Ruta 150.

La comunicación oficial fue enviada a la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, confirmando la aprobación del cambio de ubicación. De esta manera, el proyecto deja atrás su emplazamiento inicial en la ex Estación Ferroviaria y avanza con la nueva localización en el predio denominado Campo Los Blanquitos.

La decisión se sustenta en la Ley de Expropiación N° 2806-A, que declara de utilidad pública las tierras seleccionadas, consolidando así el marco legal necesario para el desarrollo del emprendimiento.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Marcelo Orrego había fijado como uno de sus objetivos recuperar el derecho de la provincia a contar con una zona franca en Jáchal. Ese derecho, que había sido otorgado hace más de 30 años con la adhesión a la ley nacional, corría riesgo de perderse por el paso del tiempo y la falta de avances concretos.

El nuevo paso administrativo permite reactivar un proyecto estratégico que apunta a posicionar al norte sanjuanino como un nodo clave para el desarrollo industrial y logístico, con un fuerte vínculo con la actividad minera.

La zona franca funcionará como un régimen aduanero especial que permitirá a las empresas importar insumos y bienes de capital sin pagar impuestos, procesarlos en el predio y luego exportar los productos finales. Este esquema busca mejorar la competitividad y reducir costos para las cadenas productivas.

Además, posibilita el ingreso y almacenamiento de grandes volúmenes de insumos, que podrán ser nacionalizados de manera gradual según las necesidades productivas, lo que representa una ventaja operativa para las industrias.

Uno de los hitos clave para avanzar en la relocalización fue la aprobación unánime, en la Cámara de Diputados de San Juan, de la ley de expropiación del terreno. La norma definió un predio de 110 hectáreas que reúne condiciones consideradas óptimas para el desarrollo del proyecto.

El terreno cuenta con acceso directo a la Ruta Nacional 150, una vía estratégica que forma parte del Corredor Bioceánico y que conecta con los principales proyectos mineros de alta montaña, como Josemaría, Veladero y Filo del Sol.

La elección del nuevo emplazamiento fue resultado de un análisis técnico que evaluó distintas alternativas. Entre los criterios considerados se incluyeron la disponibilidad de servicios básicos, la cercanía a líneas de alta tensión, la seguridad hídrica y la posibilidad de operar sin interferir con zonas urbanas.

En ese sentido, uno de los aspectos destacados del proyecto es que permitirá el tránsito directo de camiones de gran porte sin ingresar al casco urbano de San José de Jáchal, reduciendo el impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

Otro punto clave es la integración con el ecosistema productivo existente. El predio seleccionado se encuentra próximo a una importante empresa de cales, lo que abre la puerta a sinergias industriales inmediatas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el proyecto también está alineado con las oportunidades que se abren a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en un contexto en el que San Juan busca atraer capitales para el desarrollo de grandes proyectos.

La autorización nacional, formalizada el 18 de marzo, representa así un paso fundamental para concretar una iniciativa largamente esperada. Con el aval definitivo para la relocalización, la Zona Franca de Jáchal deja de ser una promesa postergada y se encamina a convertirse en una herramienta clave para el desarrollo económico del norte provincial.