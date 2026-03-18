La ampliación de la planta de la farmacéutica Adium en San Juan avanza según el cronograma previsto y ya alcanza un 60% de ejecución. El proyecto forma parte de una inversión de US$60 millones que permitirá ampliar la producción de medicamentos, reforzar las exportaciones y generar nuevos puestos de trabajo en la provincia.

La obra se desarrolla en la planta ubicada en el departamento Pocito, considerada la más importante del grupo en Latinoamérica. Desde allí se producen medicamentos que luego se distribuyen tanto en el mercado argentino como en distintos países de la región.

El gerente de planta de Adium en San Juan, Hernán Pereiro, explicó que los trabajos comenzaron durante el año pasado y que se mantienen dentro de los plazos previstos.

La fábrica ubicada en el departamento Pocito.

“Todo lo que es diseño y planificación arranca mucho antes, pero la obra civil comenzó el año pasado y hoy estamos exactamente en el avance que teníamos previsto. Estamos en 60% de avance de obra”, señaló Pereiro en diálogo con el programa San Juan en Noticias, que se emite por Radio Mitre San Juan.

El directivo contó que una vez finalizada la construcción será necesario completar las certificaciones regulatorias antes de iniciar formalmente las operaciones de la nueva infraestructura productiva.

Más infraestructura para aumentar la producción

El proyecto permitirá ampliar la infraestructura del complejo industrial ubicado en Pocito.“Tenemos aproximadamente 17.000 metros cubiertos y vamos a sumar casi 3.500 metros más, por lo que vamos a estar por arriba de los 20.500 metros cuadrados”, explicó Pereiro.

La instalación produce actualmente más de 50 millones de unidades de medicamentos al año entre comprimidos, cápsulas y sobres que luego se distribuyen en distintos mercados de Latinoamérica.

“Esto nos va a permitir aumentar nuestra capacidad disponible y seguir creciendo tanto en exportaciones como en abastecimiento del mercado local”, agregó el gerente de planta.

Más empleo en la planta de Pocito

La ampliación también tendrá impacto directo en la generación de empleo. Actualmente la planta cuenta con cerca de 900 trabajadores en San Juan. Cuando la expansión esté plenamente operativa, la compañía prevé ampliar su plantel con nuevas incorporaciones.

“Estimamos que cuando esta expansión esté funcionando al cien por ciento vamos a sumar entre 150 y 200 personas más”, adelantó Pereiro.

El directivo destacó además el fuerte componente local del empleo dentro de la empresa. “El 99,9% del talento que tenemos en la planta es sanjuanino y proviene de otras industrias. La industria farmacéutica en esta región no está desarrollada históricamente, por lo que muchos trabajadores llegan desde sectores como la minería, la metalmecánica, la agroindustria o alimentos”, explicó.

La gran mayoría del personal de Adium es de San Juan.

En ese contexto, señaló que la empresa realiza procesos de capacitación interna para formar a los trabajadores en los estándares de la industria farmacéutica.

“El entrenamiento de las personas lo hacemos nosotros, porque no hay profesionales formados específicamente en industria farmacéutica en San Juan”, indicó.

Un actor clave en la economía sanjuanina

La planta de Adium se consolidó en los últimos años como uno de los complejos industriales más importantes de la provincia. Actualmente es el segundo mayor empleador privado y también el segundo exportador provincial, sólo por detrás de la minería.

Las exportaciones de medicamentos de la compañía superan los US$100 millones anuales, lo que posiciona a la industria farmacéutica entre los sectores que más divisas generan en la economía sanjuanina.

“Para nosotros es un orgullo muy grande poder aportar al desarrollo de la provincia desde San Juan y hacerlo además con medicamentos que llegan a distintos países de la región”, expresó Pereiro.

Producción farmacéutica en San Juan

En la planta de Pocito se producen medicamentos conocidos técnicamente como “sólidos orales”, que incluyen comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas duras, cápsulas blandas y granulados para sobres.

Estos productos forman parte de un portafolio terapéutico diversificado que incluye tratamientos en áreas como oncología, hematología, cardiología, sistema nervioso central, urología, ginecología y dolor osteoarticular, entre otras especialidades.

La compañía mantiene alianzas con distintas empresas farmacéuticas internacionales para acercar terapias innovadoras a los pacientes de Latinoamérica.

Compromiso ambiental y eficiencia

El crecimiento de la planta también está acompañado por políticas de eficiencia energética y gestión ambiental. Pereiro explicó que la empresa trabaja con indicadores específicos de consumo energético y uso del agua por unidad producida para mejorar la eficiencia del proceso industrial.

“Todos los efluentes de la planta, tanto industriales como cloacales, se tratan dentro del predio. Esa agua luego se reutiliza para riego interno, por lo que no se vuelca nada a acequias ni a la red cloacal pública”, detalló.

Mientras la obra continúa avanzando, la ampliación de la planta de Adium en Pocito se perfila como una de las inversiones industriales más importantes de los últimos años en San Juan. Si se cumplen los plazos previstos, la infraestructura quedará concluida hacia fin de año y permitirá reforzar el posicionamiento de la provincia dentro del mapa farmacéutico de la región, con mayor producción, más exportaciones y nuevas oportunidades laborales.