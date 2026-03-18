Atlético de Madrid avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Tottenham en una serie intensa. A pesar de la derrota por 3-2 en Londres, el equipo dirigido por Diego Simeone hizo valer la ventaja conseguida en la ida y selló el global por 7-5.

El conjunto español llegó al duelo en el White Hart Lane con una diferencia de tres goles, pero el desarrollo del partido volvió a exponer momentos de incertidumbre. Tottenham presionó desde el inicio y logró abrir el marcador en la primera parte, poniendo en duda la clasificación.

En ese tramo, el arquero Juan Musso fue determinante para sostener al equipo. El argentino respondió en situaciones claras y evitó que el conjunto inglés ampliara la ventaja antes del descanso.

En el complemento, Atlético salió con otra actitud y encontró el empate a los nueve minutos a través de Julián Álvarez. El delantero definió con un derechazo de media vuelta para marcar un gol clave y alcanzar los ocho tantos en la actual edición del torneo.

Sin embargo, el partido mantuvo su ritmo cambiante. Un error en la salida permitió el segundo gol del Tottenham y volvió a generar tensión en la serie. A pesar de eso, Atlético logró recuperar el control y llegó al empate con un tanto de Hancko tras un centro de Álvarez.

Sobre el final, Tottenham volvió a ponerse en ventaja, pero no le alcanzó para revertir el resultado global. Con el 3-2 definitivo, el equipo de Simeone aseguró su lugar entre los ocho mejores de Europa.

En cuanto a los argentinos, Álvarez y Musso tuvieron actuaciones destacadas, mientras que otros jugadores alternaron buenos y malos momentos.

Ahora, Atlético de Madrid se enfrentará a Barcelona en los cuartos de final, tras la clasificación del conjunto catalán con una amplia victoria en su serie.