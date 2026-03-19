Miércoles 18 de Marzo
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Messi alcanza los 900 goles y hace historia en el fútbol mundial

Messi abrió el marcador para Inter Miami, alcanzando su gol número 900, pero el empate 1-1 con Nashville le impidió al equipo avanzar a los cuartos de final de la Concachampions. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Messi suma 900 goles en partidos oficiales, marcando un récord histórico en su carrera profesional. 

En un partido cargado de tensión en Fort Lauderdale, Lionel Messi alcanzó un hito histórico: su gol número 900 como profesional. Sin embargo, pese a su brillante definición, Inter Miami no logró superar a Nashville y quedó eliminado de la Concachampions en los octavos de final. El empate 1-1 benefició al visitante y selló la despedida del equipo del rosarino del torneo internacional.

El gol de Messi llegó a los 7 minutos del primer tiempo. Tras un centro atrás de Reguilón, el argentino controló el balón, giró y definió con un potente zurdazo cruzado que superó al arquero Jeisson Palacios. La anotación generó una ovación inmediata de los presentes y significó un récord personal histórico para el delantero.

Inter Miami, a pesar del tanto inicial, no pudo mantener la ventaja. Nashville aprovechó errores en la defensa local y, a los 22 minutos, Cristian Espinoza igualó el marcador tras un remate bloqueado y un débil despeje del arquero St. Clair, estableciendo el 1-1 definitivo. Este resultado permitió al conjunto visitante avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

El partido se caracterizó por la intensidad, los contragolpes y los cambios estratégicos de ambos equipos. Mascherano, técnico de Inter Miami, buscó alternativas enviando a la cancha a Luis Suárez y David Ayala para intentar revertir la situación. Sin embargo, las imprecisiones y la defensa organizada de Nashville limitaron las opciones ofensivas del equipo local.

Lionel Messi volvió a mostrar su influencia más allá del gol. Participó activamente en la generación de juego, asistió a Allende y estuvo involucrado en varias acciones defensivas que evitaron mayores complicaciones para Inter Miami. Pese a su actuación destacada, el equipo no logró superar a Nashville, que manejó los últimos minutos con eficacia y seguridad.

Con la eliminación, Inter Miami cierra su participación en la Concachampions, mientras que Messi suma un registro histórico más a su carrera, alcanzando la impresionante cifra de 900 goles en partidos oficiales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol mundial.

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