En un partido cargado de tensión en Fort Lauderdale, Lionel Messi alcanzó un hito histórico: su gol número 900 como profesional. Sin embargo, pese a su brillante definición, Inter Miami no logró superar a Nashville y quedó eliminado de la Concachampions en los octavos de final. El empate 1-1 benefició al visitante y selló la despedida del equipo del rosarino del torneo internacional.

El gol de Messi llegó a los 7 minutos del primer tiempo. Tras un centro atrás de Reguilón, el argentino controló el balón, giró y definió con un potente zurdazo cruzado que superó al arquero Jeisson Palacios. La anotación generó una ovación inmediata de los presentes y significó un récord personal histórico para el delantero.

Inter Miami, a pesar del tanto inicial, no pudo mantener la ventaja. Nashville aprovechó errores en la defensa local y, a los 22 minutos, Cristian Espinoza igualó el marcador tras un remate bloqueado y un débil despeje del arquero St. Clair, estableciendo el 1-1 definitivo. Este resultado permitió al conjunto visitante avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

El partido se caracterizó por la intensidad, los contragolpes y los cambios estratégicos de ambos equipos. Mascherano, técnico de Inter Miami, buscó alternativas enviando a la cancha a Luis Suárez y David Ayala para intentar revertir la situación. Sin embargo, las imprecisiones y la defensa organizada de Nashville limitaron las opciones ofensivas del equipo local.

Lionel Messi volvió a mostrar su influencia más allá del gol. Participó activamente en la generación de juego, asistió a Allende y estuvo involucrado en varias acciones defensivas que evitaron mayores complicaciones para Inter Miami. Pese a su actuación destacada, el equipo no logró superar a Nashville, que manejó los últimos minutos con eficacia y seguridad.

Con la eliminación, Inter Miami cierra su participación en la Concachampions, mientras que Messi suma un registro histórico más a su carrera, alcanzando la impresionante cifra de 900 goles en partidos oficiales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol mundial.