La promesa de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 vivió uno de sus instantes más especiales cuando se anunció a la ganadora como Mejor labor periodística femenina. Mirtha Legrand, quien compartía la terna con Carolina Amoroso de Telenoche y Soledad Larghi de América Noticias, recibió su reconocimiento en medio de una ovación total de sus colegas.

Con la calidez que la caracteriza, la conductora se dirigió al público presente y compartió un momento de su intimidad al relatar "Buenas noches, qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias. La otra noche me levanté y fui a mi escritorio, a ver cuántos Martín Fierros tenía. ¿Cuántos calculan ustedes? 34. Cada año me da más placer estar aquí con todos ustedes. Una noche de gloria, muchísimas gracias. Y saludo a Carolina y Soledad".

Fiel a su estilo único, Mirtha dedicó palabras de admiración a las demás nominadas y reflexionó sobre su propia vigencia en la industria al expresar que "Son excelentes, las veo siempre, chicas, las veo siempre. Bueno, cada Martín Fierro digo: 'Ay, es el último, no voy más, me canso, termino tarde, hay que hablar mucho'. Y cada vez vengo porque me fascina estar con actores, con mis colegas. Así que si Dios me da salud, seguiré viniendo. Porque yo, señores, soy como el Martín. Yo soy del fierro". El salón respondió con risas y aplausos ante la vitalidad de la diva.

La histórica conductora no ocultó su orgullo por el camino recorrido y, con un toque de humor, actualizó la cifra de sus logros al decir "Serán 35, ¿me creés, no? Yo no miento. Chupate esa mandarina".

Sin embargo, el cierre de su discurso fue lo que realmente impactó en el corazón de los asistentes, al dejar una promesa que desafía al tiempo. Con total seguridad y mirando al futuro, Mirtha sentenció que "El año que viene algunos se van a sentar los que están parados. Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo".