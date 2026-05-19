La mística de la Bombonera será puesta a prueba este martes cuando, desde las 21.30, Boca Juniors reciba a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Para el conjunto de la Ribera no hay margen de error: está prácticamente obligado a ganar para mantener sus chances de clasificar a octavos de final como líder de la zona.

Tras un arranque de año arrollador que incluyó 14 partidos invicto, el equipo de Claudio Úbeda atraviesa su momento más crítico. En apenas tres semanas, el Xeneize se complicó en la Copa y sufrió el duro golpe de quedar eliminado del Torneo Apertura ante Huracán. Boca marcha tercero en su grupo y sabe que una derrota le entregaría el boleto directo a los brasileños, dejándolo a la espera de un milagro ecuatoriano.

Úbeda tuvo tiempo para diagramar el encuentro tras el parate local, pero las ausencias complican el panorama. Adam Bareiro es baja por lesión y Santiago Ascacíbar cumplirá una fecha de suspensión. Ante esto, Milton Giménez, quien no llega al 100% en lo físico, acompañará a Miguel Merentiel en el ataque, mientras que Tomás Belmonte ocupará el lugar del "Ruso" en el medio.

La principal novedad estará en el lateral derecho: Malcom Braida ingresará por Marcelo Weigandt, buscando mayor solidez en una defensa que completan Di Lollo, Costa y Blanco, custodiando el arco de Leandro Brey. En la conducción, el pibe Tomás Aranda será el encargado de asistir a los delanteros en una noche donde la puntería será vital.

El recuerdo del partido de ida todavía duele en Boca. Aquella noche en Brasil, marcada por la temprana expulsión de Bareiro, terminó en una derrota 1-0 con gol de Néiser Villarreal sobre el final. Lo más preocupante fue la falta de peso ofensivo: el Xeneize se fue del Mineirão sin haber pateado al arco.

Cruzeiro llega en alza, habiendo perdido solo uno de sus últimos nueve compromisos y con el ánimo renovado tras eliminar a Goiás en la Copa de Brasil. Boca deberá romper ese cerrojo defensivo si quiere recuperar el mando de su grupo y evitar que la última fecha ante Universidad Católica sea un suplicio.

Probables formaciones

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.