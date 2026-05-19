El camino de Boca Juniors en la Copa Libertadores se empantanó más de lo imaginado. Lo que en el sorteo se preveía como el "grupo de la muerte" terminó confirmando los temores de los hinchas: tras un arranque auspicioso, el equipo de Claudio Úbeda encadenó derrotas que lo dejaron actualmente fuera de los puestos de clasificación.

Actualmente, la tabla del Grupo D tiene a Universidad Católica y Cruzeiro en lo más alto con 7 puntos (con los chilenos líderes por el cruce directo). Boca aparece tercero con 6 unidades, mientras que Barcelona de Ecuador cierra con 3. Pese al panorama adverso, la buena noticia para el mundo xeneize es que Boca todavía depende de sí mismo, ya que debe enfrentar justamente a sus dos rivales directos.

Los escenarios posibles

El abanico de resultados es amplio, pero la premisa es clara: cuanto más sume, menos tendrá que mirar otros estadios.

El camino ideal (6 puntos): Si Boca vence a Cruzeiro este miércoles y luego a la Católica, clasificará como primero de grupo sin depender de nadie.

La variante de los 4 puntos: Si le gana a los brasileños por dos o más goles y empata en Chile, también clasifica. Si le gana a Cruzeiro por la mínima y empata con la Católica, dependerá de que los chilenos no venzan a Barcelona; de lo contrario, definirá el segundo puesto con Cruzeiro por diferencia de gol.

El riesgo de sumar 3 unidades: Si gana un partido y pierde el otro, solo pasará como segundo si Barcelona logra sacarle un empate al equipo que Boca logre vencer.

¿Qué pasa si suma poco o nada?

El margen de maniobra se reduce drásticamente si el Xeneize no logra victorias. Con 2 puntos (dos empates), solo podría aspirar a un segundo puesto si Barcelona le gana a la Católica y pierde con Cruzeiro. En cambio, si el equipo de la Ribera suma un punto o se queda con las manos vacías, quedará automáticamente eliminado de la competencia, consumando un fracaso prematuro en el certamen continental.

Tabla de posiciones