En un evento histórico para la provincia, San Juan fue el escenario del primer torneo interprovincial de judo, que contó con la participación de 150 competidores de diferentes edades y provenientes de San Luis, La Rioja y Mendoza.

Organizado por la Escuela de Judo de la Unión Vecinal del Barrio Kennedy, con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía y la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Judo, el torneo fue encabezado por el presidente de la federación, Luis Meritello.

Bajo la dirección de los profesores Ricardo Meritello y Marcelo Zalazar, los competidores, desde los 4 años en adelante, participaron en sus respectivas categorías de edad y peso. Se incluyeron categorías como Microbios menos 6 años, pre promocional menos 8 años, promocional menos 10 años, infantiles A menos 12 años, infantiles B menos 14, cadetes sub 18, juniors sub 21, senior (cinturones negros), kyu adultos y una categoría especial para no videntes.

El torneo contó con la presencia de representantes de cuatro provincias, destacando la participación de escuelas locales como la escuela de judo de la Unión Vecinal Barrio Kennedy, judo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan y la Escuela Yamasita. Además, Mendoza estuvo representada por diversos equipos, como Andes Talleres, la Universidad Nacional de Cuyo y varias municipalidades, mientras que San Luis estuvo representado por los Institutos Bushido y Kusushi. Por último, La Rioja participó con la Escuela de Judo de Chilecito La Rioja.

El encuentro contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, incluyendo al subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la Torre, y a Miguel Blanquier, subsecretario de Desarrollo Humano, además de representantes del Municipio anfitrión.

La competencia le brindó a los competidores sanjuaninos una valiosa experiencia y preparación para futuras competencias, como el Nacional de Apertura de Judo que se realizará en Carlos Paz del 2 al 5 de mayo.