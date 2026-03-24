La receta para que el arroz con pollo te quede perfecto y sorprendas a todos

El reconocido cocinero Juan Braceli, integrante de Cocineros Argentinos, revivió sus inicios en la cocina al compartir en un programa de streaming una de las preparaciones que lo acompaña desde que era chico.

Se trata del arroz con pollo de su abuela Juana, calificado como uno de los reyes de la comida de olla y una delicia con aromas de infancia, que alimenta con amor. Esta versión particular, ideal para el otoño, se caracteriza por un arroz de esos que se pasan, utilizando la variedad doble carolina, azafrán, hierbas frescas y un rocío opcional de jugo de limón al final.

La preparación requiere un pollo trozado sin piel, aceite de oliva virgen extra, una cebolla grande picada gruesa, medio morrón rojo, tres dientes de ajo, dos tazas de arroz, entre tres y tres tazas y media de caldo de verdura o ave, una caja de puré de tomate, dos cápsulas de azafrán, perejil, albahaca y una lata de arvejas escurridas.

El proceso comienza dorando las presas en una olla gruesa, cuidando de poner pocas piezas para que no se baje la temperatura y se hierva. Tras reservar la carne, se rehogan en el mismo recipiente la cebolla, los ajos enteros con su piel y los morrones cortados en trozos medianos hasta que tomen color.

Luego se incorpora el arroz hasta que se transparente, se condimenta con sal —pudiendo añadir orégano o pimentón— y se agrega el caldo caliente junto al pollo, el azafrán en polvo y el tomate.

El plato debe cocinarse hirviendo a fuego bajo con la olla semi tapada entre 15 y 20 minutos. Cuando falten cinco minutos para terminar, se suman las arvejas y, al finalizar la cocción, se agregan la albahaca y el perejil picados para sellar este clásico popular y abundante que Juan Braceli aprendió de su abuela.