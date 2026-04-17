El sistema de transporte público RedTulum confirmó modificaciones en el recorrido habitual de la línea 210 de la empresa Mayo, que conecta los departamentos de Pocito, Rawson y la zona de Capital.

Según informó el Ministerio de Gobierno de San Juan, los cambios comenzarán a regir el 18 de abril y se implementarán bajo un período de prueba de 30 días, con el objetivo de analizar su impacto en el servicio y en los usuarios.

El nuevo tramo establecido para la línea 210, en sentido Pocito hacia Capital, será por General Acha, avenida Córdoba, avenida Rioja, Mitre, avenida Rawson, Santa Fe y Mendoza, para luego retomar su recorrido habitual.

Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum se indicó que la reconfiguración del recorrido busca mejorar la conexión con puntos clave como escuelas, hospitales, zonas comerciales e instituciones, además de optimizar la puntualidad, la regularidad del servicio y reducir tiempos de viaje.

La modificación surge a partir de sugerencias de usuarios de los departamentos involucrados y de estudios realizados junto a la empresa prestataria del servicio. Vale destacar que el esquema quedará sujeto a evaluación durante el período de prueba definido por las autoridades del sistema de transporte.