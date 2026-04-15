Una cantante oriunda de Rawson se destacó en la televisión nacional tras presentarse en Es mi sueño, el programa conducido por Guido Kaczka que se emite por El Trece, donde logró avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Se trata de Gipsy M, una artista sanjuanina con trayectoria en escenarios locales, con una historia marcada por el esfuerzo. Antes de subir al escenario, relató las dificultades que atravesó para viajar a Buenos Aires, incluyendo inconvenientes con una aerolínea. Finalmente, pudo concretar el traslado gracias a la ayuda de un amigo y el acompañamiento de su madre.

También mencionó el apoyo recibido por parte de personas de su entorno, quienes colaboraron económicamente para que pudiera participar del casting. “Canto desde que tengo memoria”, expresó en la previa de su presentación.

Sobre el escenario, interpretó un tema de María Becerra, con una actuación que se destacó por su potencia vocal y seguridad.

El jurado, integrado por Jimena Barón, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Abel Pintos, aprobó su presentación y le permitió continuar en la competencia.

Durante la devolución, uno de los ejes estuvo puesto en la construcción de su identidad artística, en el marco de su crecimiento dentro del certamen.

Con este paso, la cantante sanjuanina logró posicionarse dentro del programa y continuar su camino en el escenario nacional.