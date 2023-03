La Selección Argentina prepara lo que será su gran fiesta el próximo jueves cuando enfrente a su par, Panamá. Por ello, el equipo comandado por Lionel Scaloni afrontó este lunes su primer entrenamiento, en el predio de la AFA en Ezeiza, con la mente puesta en lo que será el primer amistoso tras la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. Con el Monumental como escenario y con las tres estrellas doradas acompañando al escudo de AFA, se aguarda una celebración inolvidable.

El entrenador ya cuenta con todos los jugadores que se coronaron en Doha, menos Alejandro "Papu" Gómez. El volante del Sevilla de España no lo autorizó a viajar porque aún se encuentra en plena recuperación de una lesión en el tobillo que tuvo cuando el combinado albiceleste enfrentó a Australia en los octavos de final de Qatar 2022. Al mismo tiempo, en esta oportunidad, Scaloni convocó a algunos jóvenes que tendrán su primera experiencia en la Mayor (como Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni) y también a futbolistas que por lesión se perdieron la Copa del Mundo (Giovani Lo Celso y Nicolás González).

A partir de este entrenamiento, Lionel Scaloni empezará a diagramar en la probable formación para el duelo ante Panamá. Según lo trascendido, quien fue elegido recientemente como el mejor DT del mundo, analiza poner en cancha a los once futbolistas que disputaron la final frente a Francia en el Lusail, en la histórica final en la que la Selección Argentina se impuso por penales y se coronó campeón del mundo.

De esta manera, se espera que Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María, salgan a jugar desde el inicio en el renovado Monumental.

La Scaloneta estrenó las tres estrellas con una foto especial

En la foto subida a sus cuentas de Instagram se los puede ver junto a Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Giovanni Lo Celso vistiendo las tres estrellas en la indumentaria. "De vuelta en casa" se puede leer junto a la publicación. Sin embargo, lo que llamó la atención es que es una foto repetida en la que los jugadores están todos exactamente en la misma posición que luego de ser campeones de América, pero con el detalle de que Alejandro Papu Gómez fue reemplazado por Paulo Dybala.

“Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”, fueron las primeras palabras que Alejandro Gómez utilizó para confirmar que no jugaría los partidos de la Selección Argentina campeona del mundo en Buenos Aires.

El único compañero que le puso un like a ese posteo fue Emiliano “Dibu” Martínez, que sumó en un comentario: “Te vamos a extrañar”. Lo llamativo no es solo que la AFA no recibió una notificación oficial del Sevilla para justificar la ausencia del delantero, sino que ningún otro compañero del seleccionado, a excepción del Dibu, se lamentó por el Papu.

Por este motivo, surgieron diversas hipótesis sobre la ruptura en el buen clima del vestuario de los campeones. Y en el medio de todo eso aparece no solo la decisión de Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes de hacer un pacto de silencio sobre el tema como de romper cualquier tipo de diálogo con el Papu. ¿La razón? La lesión de Giovani Lo Celso, por la que quedó afuera del Mundial, y permitió que Gómez se colara en la lista final sin escalas.