La espera terminó para los fanáticos de la Scaloneta. Este viernes, la Selección Argentina presentó de manera oficial la nueva camiseta alternativa que lucirá durante el Mundial 2026. Con Lionel Messi como protagonista del lanzamiento, el diseño de Adidas rompe con lo tradicional y ya genera fuertes repercusiones en el mundo del fútbol.

La nueva prenda presenta un fondo negro con líneas onduladas en tonos blanco y azul claro que, según la marca, representan "la pasión y el arte de la cultura argentina". El escudo de la AFA luce las tres estrellas doradas junto al parche de campeón del mundo 2022. En la parte posterior del cuello, se destaca un emblema con la palabra “Argentina” y el Sol de Mayo.

Junto a la casaca de los jugadores de campo, también se conoció el nuevo buzo para el Dibu Martínez. La indumentaria del arquero será de color verde agua (Pure Teal) con detalles en violeta, manteniendo la estética moderna de la colección.

La indumentaria ya se encuentra disponible en la web oficial de la marca y en tiendas seleccionadas de todo el país. Como es costumbre, se comercializan dos versiones con diferentes especificaciones técnicas y costos: camiseta versión Jugador a $219.999, camiseta versión Hincha a $149.999 y buzo de arquero a $149.999.

El estreno se da en simultáneo con el lanzamiento de otras 24 federaciones internacionales que visten la misma marca, preparando el terreno para la cita mundialista que se disputará a mitad de año en Norteamérica. Los hinchas sanjuaninos ya pueden buscar sus ejemplares para alentar a los campeones en su próximo desafío global.