En el marco de una articulación entre el Poder Judicial y la universidad pública, once motovehículos decomisados por la Justicia de San Juan han sido asignados a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ.

Estas unidades, que ya no poseen carácter de vehículos ni se encuentran operativas, funcionarán como material de estudio para el proyecto “Exploración en el Desarrollo, Diseño y Producción de componentes y accesorios para cuadros de motos”.

La iniciativa académica está orientada a la experimentación, el diseño industrial y la generación de prototipos, permitiendo que docentes y alumnos desarrollen procesos vinculados a la innovación productiva.

La disposición, respaldada por el Dictamen DGAL/UNSJ Nº82023, fue firmada por la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Jorge Lima, y el subsecretario administrativo Mauricio Cerezo,.

Los bienes, que habían sido incautados por el Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo, fueron entregados por la Oficina Judicial Penal. El decano de la FAUD, Carlos Marcelo Herrera, recibió las unidades junto al equipo docente conformado por Enrique González, Leonardo Lissandrello y Fara Juárez.