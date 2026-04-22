Ladrones desvalijaron la casa de una policía en el barrio Virgen de Fátima

Una cabo de la Policía de San Juan fue víctima de la inseguridad en su domicilio particular del departamento Rawson. El hecho delictivo se produjo en el barrio Virgen de Fátima entre la noche del sábado y la mañana del domingo mientras la uniformada no estaba en su hogar. Según "confirmaron fuentes de la misma fuerza", se trata de la cabo Cintia Poblete, quien "cumple funciones en la Subcomisaría del barrio Ansilta".

El ilícito fue descubierto el domingo 19 de abril alrededor de las 8:45 cuando la mujer regresó de su guardia y "advirtió que la puerta de ingreso había sido forzada". Una vez en el interior de la vivienda, los malvivientes aprovecharon la ausencia de la propietaria para apoderarse de diversos objetos de valor y artículos electrónicos. Entre los elementos sustraídos se encuentran un televisor de 50 pulgadas marca LG, un parlante, un par de patines color rosa y distintas prendas de vestir.

Tras el hallazgo del desorden y el faltante de sus bienes, la mujer policía realizó la denuncia correspondiente en la sede de la Comisaría 36ta por tener jurisdicción en la zona. Debido a las características del robo, se dio "intervención a la UFI de Delitos Contra la Propiedad" para llevar adelante las investigaciones pertinentes.