Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia argentina necesita percibir más de $3.624.000 mensuales para formar parte del 10% de hogares con mayores ingresos, correspondiente al décimo decil. Este grupo incluye 1.015.153 hogares y 3.539.176 personas, con ingresos que se extienden hasta $150.000.000 y un promedio de $5.597.559.

El análisis de los deciles muestra la amplitud de la brecha interna: mientras el décimo decil abarca familias con ingresos que apenas superan el umbral hasta aquellas cien veces mayores, el noveno decil registra ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000, y el octavo, entre $2.100.000 y $2.650.000. En contraste, el primer decil incluye hogares con ingresos de $10.000 a $500.000, con un promedio de $349.654. La mediana de ingresos familiares se sitúa en $800.000, indicando que la mitad de los hogares percibe menos de esa cifra.

Publicidad

La brecha de ingresos per cápita entre el décimo y el primer decil es trece veces superior, levemente menor que el año pasado, y el coeficiente de Gini mostró una reducción de 0,435 a 0,431, reflejando una leve mejora en la desigualdad.

En cuanto a la composición de los ingresos, el 78,2% proviene de fuentes laborales y el 21,8% de ingresos no laborales, siendo este último más relevante en los deciles bajos, donde alcanza 60,1%, frente a 12,8% en el décimo. La estructura del hogar también varía según el ingreso: en el primer decil, hay 257 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas, mientras que en el décimo son 43. Los ingresos individuales muestran diferencias de género: los varones perciben $1.153.171 en promedio y las mujeres $838.924.

Publicidad

La reciente reducción del coeficiente de Gini indica una ligera mejora en la distribución del ingreso, aunque las diferencias entre los extremos de la escala siguen siendo marcadas.

Escala de ingreso familiar por decil

Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000

Hogares: 1.016.737 (10%)

Personas: 2.032.689 (6,8%)

Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)

Ingreso medio: $349.654

Segundo decil

Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000

Hogares: 1.019.170 (10%)

Personas: 2.347.895 (7,9%)

Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)

Ingreso medio: $635.771

Tercer decil

Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000

Hogares: 1.011.712 (10%)

Personas: 2.644.124 (8,9%)

Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)

Ingreso medio: $859.902

Cuarto decil

Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.015.996 (10%)

Personas: 2.844.588 (9,5%)

Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.060.109

Quinto decil

Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000

Hogares: 1.017.394 (10%)

Personas: 3.153.508 (10,6%)

Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)

Ingreso medio: $1.297.355

Sexto decil

Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000

Hogares: 1.015.690 (10%)

Personas: 3.221.526 (10,8%)

Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.573.951

Séptimo decil

Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.015.332 (10%)

Personas: 3.285.625 (11%)

Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)

Ingreso medio: $1.921.479

Octavo decil

Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000

Hogares: 1.017.348 (10%)

Personas: 3.393.821 (11,4%)

Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)

Ingreso medio: $2.361.192

Noveno decil

Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000

Hogares: 1.014.083 (10%)

Personas: 3.374.586 (11,3%)

Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.067.163

Décimo decil