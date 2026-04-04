El Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 2000, se encuentra bajo agua tras las intensas lluvias registradas en la madrugada del sábado 4 de abril.

El fenómeno afectó principalmente al departamento Valle Fértil, generando anegamientos en los caminos de acceso y en zonas turísticas del parque. Juan Pablo Teja Godoy, coordinador del Parque Ischigualasto, confirmó a DIARIO HUARPE que, aunque a primera hora se suspendieron las actividades previstas para el fin de semana, actualmente se reanudaron con un circuito reducido debido a la cantidad de agua caída.

Además, el coordinador aseguró que mantienen un monitoreo constante de la situación y coordinan controles para garantizar la seguridad de los visitantes.

Por la abundante lluvia, se produjo una creciente que afectó el patrimonio cultural.

Famoso por sus formaciones geológicas únicas y su riqueza paleontológica, Ischigualasto recibe cada año a miles de turistas nacionales e internacionales. La combinación de lluvias intensas y terreno montañoso hace que ciertos sectores sean especialmente vulnerables a inundaciones temporales.

Las autoridades de Valle Fértil recomiendan a quienes planean visitar el parque consultar el estado de los caminos y extremar las precauciones hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Contacto del Parque Ischigualasto

Ante cualquier consulta por circuitos en el Parque Provincial Ischigualasto podes comunicarte al siguiente número telefónico:264 15-457-0879.