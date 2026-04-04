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Las intensas lluvias en Valle Fértil afectaron el Parque Ischigualasto
POR REDACCIÓN
El Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 2000, se encuentra bajo agua tras las intensas lluvias registradas en la madrugada del sábado 4 de abril.
El fenómeno afectó principalmente al departamento Valle Fértil, generando anegamientos en los caminos de acceso y en zonas turísticas del parque. Juan Pablo Teja Godoy, coordinador del Parque Ischigualasto, confirmó a DIARIO HUARPE que, aunque a primera hora se suspendieron las actividades previstas para el fin de semana, actualmente se reanudaron con un circuito reducido debido a la cantidad de agua caída.
Además, el coordinador aseguró que mantienen un monitoreo constante de la situación y coordinan controles para garantizar la seguridad de los visitantes.
Famoso por sus formaciones geológicas únicas y su riqueza paleontológica, Ischigualasto recibe cada año a miles de turistas nacionales e internacionales. La combinación de lluvias intensas y terreno montañoso hace que ciertos sectores sean especialmente vulnerables a inundaciones temporales.
Las autoridades de Valle Fértil recomiendan a quienes planean visitar el parque consultar el estado de los caminos y extremar las precauciones hasta que mejoren las condiciones climáticas.
Contacto del Parque Ischigualasto
Ante cualquier consulta por circuitos en el Parque Provincial Ischigualasto podes comunicarte al siguiente número telefónico:264 15-457-0879.