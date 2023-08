En un esfuerzo por proporcionar claridad y previsibilidad en medio de la agitación económica desencadenada por una devaluación del 20% exigida por el FMI, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa se dirigió a la nación por segundo día consecutivo para explicar las medidas tomadas para estabilizar las variables macroeconómicas y ofrecer alivio a los sectores más afectados.

Durante una transmisión en vivo en Crónica TV, Massa confirmó varias medidas clave destinadas a mitigar el impacto de la devaluación y proporcionar una base sólida para la campaña electoral en curso. Entre ellos acelerar la suma fija que sirva de alivio después de la devaluación que inició esta semana.

Durante la entrevista, también habló de los paros en las escuelas: "El Estado tiene que prestar mejores servicios. Esto del laburante que manda su hijo a la escuela parroquial porque en la escuela pública hay paro cada dos semanas… viejo, eso también lo tenemos que ordenar, porque tenemos que defender al Estado como regulador de las relaciones sociales, pero un Estado eficiente”, afirmó Massa, y agregó: “Hay que hacer al Estado más eficiente. Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’. Acá tiene que haber un compromiso en el cual decimos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’. Basta”, comentó el candidato.

Otra de las medidas destacadas por el candidato de UxP es la fijación del precio de las naftas hasta finales de octubre, una medida que busca controlar uno de los factores que contribuyen a la inflación y brindar un respiro a los consumidores en un momento de incertidumbre económica. Hay que tener en cuenta que este viernes, la petrolera YPF fue la última en subir sus precios.

Además, Massa anunció su compromiso de acelerar la implementación de la esperada suma fija para los salarios más bajos, así como los aumentos en los planes sociales, asignaciones y jubilaciones. Estos incrementos son considerados como "compensaciones" necesarias para contrarrestar los efectos perjudiciales de la devaluación en los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sergio Massa también compartió sus objetivos a corto plazo. En los próximos diez días, se centrará en asegurar el desembolso de USD 8.000 millones por parte del FMI, un paso crítico para estabilizar la economía en un momento crucial en el proceso electoral. Además, se dedicará a fortalecer las relaciones bilaterales con Brasil, el segundo socio comercial de Argentina, con el objetivo de impulsar el comercio y la cooperación regional.

El ministro y candidato también enfatizó su compromiso con la gestión responsable y la necesidad de brindar estabilidad y previsibilidad en la economía argentina. Massa afirmó: "No puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos cuatro años si no termino de darle el mínimo marco de orden y previsibilidad para los próximos cuatro meses".

“No hay que ignorar el resultado (de las PASO). Hay mucha gente enojada, sino entendemos que este es un cachetazo para la política, no leímos el resultado del domingo”, cerró.

Medidas económicas

El enfoque de Massa en acelerar la devaluación busca asegurar el desembolso necesario para estabilizar la economía antes de la reunión del FMI en Washington la próxima semana. Su objetivo es regresar con un respaldo financiero sólido para aliviar la volatilidad del dólar y los precios, factores críticos en la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos.

También abordó la importancia de la unidad en el peronismo de cara a las elecciones presidenciales. Destacó la necesidad de trabajar juntos y comunicar claramente las visiones y planes de su partido para el futuro de Argentina en 2024. Subrayó que la coherencia y la claridad en la comunicación serán fundamentales para lograr una segunda vuelta electoral y para representar de manera efectiva las aspiraciones y valores del peronismo.