Las principales petroleras que operan en la Argentina acordaron sostener sin cambios los precios de los combustibles y se sumaron así a la estrategia que YPF activó para contener el impacto de la escalada internacional del petróleo sobre naftas y gasoil.

La medida, de alcance nacional, comenzó a regir el 1 de abril y se mantendrá por al menos 45 días, en un contexto de caída de la demanda y de fuerte volatilidad en el mercado energético global.

Las operaciones internas del sector tomarán como referencia el valor del crudo de marzo. De esa manera, aunque los productores facturen al precio internacional vigente, las refinadoras pagarán sobre la base previa y la diferencia quedará asentada en una cuenta compensadora para ser saldada más adelante.

El objetivo es amortiguar el traslado inmediato de la suba del barril al precio final que pagan los consumidores en los surtidores.

El entendimiento involucra a distintos actores de la cadena, entre ellos productores, refinadoras y empresas integradas, y será revisado una vez concluido el plazo inicial, previsto para mediados de mayo. La decisión llegó después de semanas de presión sobre los surtidores: Reuters reportó este jueves que los combustibles en la Argentina acumularon una suba del 15% desde febrero, en medio del shock petrolero internacional.

En ese marco, el Gobierno también resolvió postergar hasta el 1 de mayo la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida fue formalizada a través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de sostener el crecimiento de la economía dentro de un sendero fiscal sostenible y evitar una presión adicional sobre los precios.

Con este doble movimiento, una parte desde el sector privado y otra desde el plano impositivo, el mercado busca ganar previsibilidad en el corto plazo y evitar un nuevo salto en un rubro de fuerte impacto sobre la inflación y el consumo.

La clave: impuesto a los combustibles

Aunque Argentina quedó en el puesto 24 entre los países que aumentaron el precio de los combustibles, con el 23,8%, por efecto de la guerra en Medio Oriente, es uno de los que no redujo la carga impositiva como lo hicieron 5 países europeos, dos latinoamericanos y uno asiático.

La rebaja aplicada ha sido temporaria hasta junio, y la finalidad fue proteger el precio que se cobra en las estaciones de servicio a los automovilistas.

En el caso de Argentina, YPF amortiguó parte del impacto del incremento en el crudo, trasladando un tercio del alza del barril “Brent”, congelando así los precios de la nafta y gasoil por 45 días.

Los países que más cargaron en los valores de las naftas la incidencia de los mayores costos son Myanmar (+100%), Filipinas (71,6%), Malasia (+52,4%) y EEUU (+31,1%).

A través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el cronograma previsto en la normativa anterior y trasladó al 1° de mayo la entrada en vigencia de los aumentos pendientes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.

La medida implica una nueva prórroga sobre ajustes que ya venían siendo diferidos desde 2024 y 2025, en el marco de una política que busca evitar un traslado pleno de la carga tributaria al precio final de las naftas y el gasoil.

El decreto modifica puntualmente el esquema establecido por el Decreto 617/2025, extendiendo los plazos que originalmente contemplaban la aplicación parcial de estos incrementos desde abril.

El sistema impositivo vigente establece que los montos fijos de estos tributos deben actualizarse de manera trimestral, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación de esas actualizaciones fue sistemáticamente postergada, generando un atraso significativo en términos reales.

Cuando la cotización del barril de petróleo (Brent) saltó por el conflicto de Medio Oriente y pasó los USD 100, las naftas en Argentina acusaron el impacto de esa incidencia en el precio, que llegó a los $ 2.000, acumulando un ajuste del 19 % este mes.

Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación, hasta 63,6% en el último año que casi duplicó el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía del 33,1%.

De acuerdo con un cuadro elaborado por Focus Market, el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.

Hay una razón de mayor peso aún para que los impuestos sean intocables en el actual contexto de ajuste fiscal: representaron el 3,3% de la recaudación total de marzo y fueron uno de los dos que mayor crecimiento tuvieron, con 35,3%.



