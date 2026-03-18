Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque hablaba con otro hombre

Una violenta escena de celos y agresión física conmocionó al departamento de Rawson durante la noche del pasado 15 de marzo de 2026. Un hombre que había concurrido al domicilio de su expareja para visitar al hijo que tienen en común terminó desatando un ataque de furia que derivó en una condena de cumplimiento efectivo.

El ataque: un mensaje desencadenó la violencia

Alrededor de las 22:45 horas, Braian Alejandro Vega Balmaceda se encontraba en la vivienda de su expareja, con quien ya no mantenía un vínculo de pareja desde hacía tiempo. Según consta en el expediente judicial, el hombre había consumido bebidas alcohólicas durante las horas previas al hecho.

En un momento determinado, Vega Balmaceda revisó el teléfono celular de la mujer y descubrió una conversación con otro hombre. La reacción fue inmediata y brutal: sin mediar discusión previa, le asestó un golpe de puño en la ceja izquierda que le provocó un corte profundo. La agresión no cesó allí, sino que continuó con patadas y violentos tirones de cabello mientras le recriminaba el contenido de los mensajes.

El pedido de auxilio: un menor buscó ayuda

En medio de la golpiza, fue el hijo pequeño de ambos quien logró escapar de la vivienda para alertar a una vecina sobre lo que estaba ocurriendo. La mujer no dudó en comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias 911, lo que permitió una rápida intervención policial.

Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a Vega Balmaceda en el patio delantero de la propiedad mientras continuaba agrediendo a la víctima, procediendo a su aprehensión en el acto.

La condena: juicio abreviado y prisión efectiva

La causa judicial avanzó con celeridad a través de un juicio abreviado. El fiscal Francisco Micheltorena, junto al ayudante fiscal Eduardo García Thomas, alcanzaron un acuerdo con la defensa del imputado que derivó en una pena de 1 año y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El magistrado interviniente encontró a Vega Balmaceda culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Asimismo, se declaró la reincidencia del imputado, un agravante que da cuenta de su antecedentes judiciales previos.

La asistencia a la víctima

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada a la UFI CAVIG, la dependencia especializada en violencia de género. Allí recibió asistencia médica para constatar las lesiones sufridas, radicó la denuncia formal y fue contenida por el equipo de profesionales mediante el abordaje psicológico correspondiente, considerando la gravedad de lo vivido y el hecho de que su hijo menor fue testigo directo de la brutal agresión.