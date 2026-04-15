Hace tiempo que León Gieco no pisaba San Juan. Y él mismo lo reconoce con emoción: "Hace mucho que no voy a San Juan. Es muy lindo volver a reencontrarse con un público que siempre nos recibió tan bien, con el que tuvimos una muy buena comunicación en lo musical, afectivo, ideológico y cultural", le dijo a DIARIO HUARPE el cantautor, que tiene previsto subirse al escenario del Teatro Sarmiento el próximo miércoles 29 de abril a las 21:30 horas.

El retorno no es menor. Gieco llega con un formato renovado, acompañado por su hija Joana y el guitarrista Alejo León —que juntos forman el dúo Gieco-León— y con una puesta en escena que cruza música, imágenes y memoria. "El hecho de tocar en el Teatro Sarmiento, que es una sala de gran nivel, que fue recuperada y refaccionada para seguir funcionando como un espacio cultural, me genera muchas expectativas y me alegra doblemente porque es un lugar que sigue apostando por la cultura, tan necesaria", agregó.

León Gieco presenta a Gieco León

La formación que acompaña a Gieco tiene, de entrada, algo que lo divierte. "Primero es como un juego de palabras que hasta resulta gracioso, porque sería algo así como que León Gieco presenta al dúo Gieco-León... no creo que haya otro artista en el mundo que tenga una formación que se llame igual a él", reflexionó entre risas.

Pero más allá del chiste, hay una historia de fondo. Joana Gieco, pianista, compositora y arregladora con formación en la Universidad Nacional de las Artes, y Alejo León, guitarrista autodidacta oriundo de Luján, se conocieron por haber sido parte de la banda de Ricardo Iorio. Para León Gieco, eso no es un detalle menor: "Joana es mi hija y su compañero Alejo —en el dúo— se apellida León, ambos se conocieron por haber sido parte de la banda de Ricardo Iorio, eso es importante destacarlo".

Tocar con ellos, dice, tiene un significado que va más allá de lo familiar: "Para mí, tocar con ellos significa primeramente reunirme con otras generaciones y luego es abrir un espacio en el concierto para que ellos puedan mostrar lo que hacen, que es muy lindo realmente". La dinámica del show está pensada con precisión: "Ellos se adaptan al ritmo con el que abro el concierto y terminamos compartiendo en el bloque final, es algo muy especial".

Canciones vigentes, aunque duela

Una de las preguntas que Gieco recibe con más frecuencia —y que responde con la misma honestidad de siempre— es sobre la actualidad de sus canciones. Su respuesta mezcla satisfacción y tristeza: "En cierta forma me entristece que después de tantos años, las canciones sigan siendo vigentes. Ojalá llegue ese día en que sintamos que al menos algo cambió para mejor, pero desde hace tiempo y más aún en este momento, están más vigentes que nunca".

El repertorio del show en San Juan llevará, según describió el propio artista, "un hilo narrativo y de cierta intimidad en las cosas que voy contando". A sus canciones, esta vez, las acompañan imágenes proyectadas que recorren su historia: "Mis canciones se ven reflejadas totalmente en las imágenes de la pantalla, es un viaje que se confronta con lo real, con lo histórico".

"Yo toco desde los ocho años y no tengo material de toda esa época, pero en el relato que construyen las canciones voy llevando el concierto de forma tal que van entrando en mi historia de alguna manera", contó. Y cerró la idea con una imagen que resume el espíritu del espectáculo: "Por eso el show está dividido en bloques y por eso hay lugar para mirar, cantar, recordar, emocionarse y disfrutar de lo nuevo también".

Los rockeros de siempre y los pibes de hoy

Gieco también tiene pensado quién va a ir a verlo. Y lo dice con la seguridad de alguien que lleva décadas frente al público: "En mis recitales veo gente mayor, que te dice: yo fui rockero en una época y luego abandoné... yo creo que uno es rockero siempre... sino mirá a Mick Jagger o Keith Richards que a los 84 siguen rockeando por el mundo".

Pero lo que más lo entusiasma es la gente nueva. "Tengo la gran satisfacción de contar con una gran cantidad de gente nueva, pibes que hoy tienen entre 25 y 30 o 40 años, que me vienen escuchando de chicos, quizás por influencia de sus padres", contó. Y señaló algo que, para él, explica ese vínculo intergeneracional: "Ven en mí a un referente que se fue actualizando, que apoya los nuevos movimientos en la música, el rap, el trap, el propio rock en la actualidad... los pibes saben de eso, y ven que sus artistas preferidos nos invitan a tocar... por eso Milo J invitó a Nito Mestre, Wos a Mollo o Trueno me invitó a mí".

El panorama de la música argentina actual lo tiene genuinamente entusiasmado. "Todo lo que pasa con este movimiento musical nuevo, que llevó a muchos artistas argentinos a tener gran éxito aquí y en el exterior, me recontra satisface", afirmó, y trazó una línea histórica que arranca con Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, pasa por Sui Generis, los Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs y Soda Stereo, y llega hasta Catriel, Paco Amoroso y el Duki. "Le tocó el momento a la Argentina, eso me parece glorioso", sentenció.

Y como dato que anticipó en la charla con este medio: está trabajando en un nuevo disco, que grabarán el año que viene.

Las entradas y el lugar

El concierto se realizará en el Teatro Sarmiento, Sala Principal, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, Capital, San Juan. Los precios son:

Platea Baja, Filas 01 a 10: $60.000

Platea Baja, Filas 11 a 20: $55.000

Pullman: $50.000

Gradas: $45.000

Las entradas se consiguen en la boletería del teatro y en entradaweb.com.ar.