Este jueves 25, el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, encabezó una nueva ronda de negociaciones con referentes opositores dialoguistas, los cuales esperan que el Gobierno de Javier Milei haga los cambios necesarios a la Ley Ómnibus para alcanzar un acuerdo.

El enviado del Gobierno, que ocupó las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primero se reunió con representantes del radicalismo. El martes en el plenario de comisiones la UCR votó dividida: la mitad firmó el dictamen de mayoría con disidencias, mientras que los otros decidieron no apoyar ningún despacho.

Por el radicalismo este jueves asistieron los diputados Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el secretario parlamentario del bloque Alejandro Cacace.

Luego fue el turno de Miguel Ángel Pichetto y otros representantes del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que aglutina peronistas no K, ex PRO, socialistas de Santa Fe y cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

Según se pudo saber, el vicejefe de Gabinete volvió a escuchar los puntos en los que no hay acuerdo, principalmente retenciones, jubilaciones, privatizaciones, FGS, blanqueo y facultades delegadas. “Le fuimos a explicar nuestros argumentos para pedir los cambios, fue para explicar por qué vamos a rechazar algunos artículos si no hay cambios”, explicó una diputada que participó del encuentro.

En la misma línea, otro integrante de la bancada de conduce Rodrigo de Loredo señaló que “ahora la pelota está del lado del Gobierno, nosotros tenemos que escuchar las devoluciones sobre qué están dispuestos a modificar”.

“Los enviados del Gobierno no tienen capacidad de negociación, tomaron todos los puntos, pero no avanzamos. Si quieren avanzar tendrán que venir con redacciones alternativas; si no, se someterán los artículos a votación”, completaron.

La reunión con el bloque de Pichetto no fue más alentadora para el oficialismo, ya que los diputados salieron cansados con la indefinición del Gobierno.