Jueves 16 de Abril
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Lionel Messi compró el club español UE Cornellà

El capitán argentino adquirió el 100% de un equipo catalán y da un paso hacia su futuro fuera de las canchas, con un proyecto enfocado en el desarrollo juvenil.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Lionel Messi compró un club de fútbol en España (REUTERS/Rodrigo Valle)

El futbolista argentino Lionel Messi se convirtió en propietario de un club en España tras adquirir el 100% de UE Cornellà, una institución catalana con fuerte tradición en la formación de jugadores.

La operación se concretó este 16 de abril y marca un nuevo paso en la carrera del capitán de la Selección argentina, que comienza a proyectar su futuro más allá de la actividad profesional dentro del campo de juego. 

El club, fundado en 1951 y ubicado en Cataluña, compite actualmente en categorías del ascenso del fútbol español y es reconocido por su cantera, de la que surgieron futbolistas como Jordi Alba y David Raya. 

Según se informó, la intención de Messi es desarrollar un proyecto a largo plazo enfocado en el crecimiento institucional y deportivo, con especial énfasis en la formación de jóvenes talentos y la sostenibilidad del club. 

La adquisición también refuerza el vínculo del rosarino con la región de Barcelona, donde construyó gran parte de su carrera como jugador y donde mantiene una fuerte conexión personal y deportiva.

Este movimiento lo ubica en la línea de otros futbolistas que decidieron invertir en clubes como parte de su transición hacia el retiro, apostando a proyectos propios dentro del mundo del fútbol.

Actualmente, Messi continúa su carrera en el Inter Miami, con contrato vigente, mientras comienza a delinear su rol como dirigente y propietario en el fútbol internacional.

La compra del club catalán abre una nueva etapa en su trayectoria, ahora también como empresario del deporte, con la mirada puesta en el desarrollo a futuro.

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