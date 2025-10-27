Publicidad
La Libertad Avanza de San Juan celebró su tercer lugar en las elecciones

Tras quedar tercero en las elecciones,La Libertad Avanza y su militancia celebran con alegría y hasta una motosierra. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La militancia de La Libertad Avanza acompañó los festejos por los resultados de las elecciones legislativas 2025. 

En el búnker de La Libertad Avanza, ubicado sobre plena avenida Libertador en Capital, se vivió un clima de alegría y celebración tras el cierre de las elecciones legislativas 2025. Abel Chiconi, primer candidato del espacio en San Juan, alcanzó el tercer lugar con un 25,99% de los votos, consolidando a LLA como una fuerza relevante en la provincia.

Entre cánticos, aplausos y festejos, militantes se mostraron entusiastas e incluso uno de ellos intentó encender una motosierra como parte de la celebración. La escena reflejó la energía y el entusiasmo que el espacio libertario ha logrado movilizar en San Juan.

Por otra parte, el escenario electoral provincial quedó definido en tercios. Fuerza San Juan, liderada por Cristian Andino, obtuvo la victoria con el 34,42% de los votos, mientras que la fuerza oficialista Por San Juan, encabezada por Fabián Martín, logró el segundo lugar con un 31,05% de los sufragios. Este reparto evidencia una contienda reñida y una competencia ajustada entre las dos fuerzas tradicionales.

Pese a quedar detrás de los dos principales espacios, la militancia de La Libertad Avanza valoró el resultado como un crecimiento sostenido y un avance para consolidarse como tercera fuerza. Abel Chiconi y su equipo destacaron la importancia de mantener la presencia política y el contacto con los votantes en cada departamento de la provincia, asegurando que el resultado refleja el trabajo de años de militancia y campaña territorial.

Con estos resultados, La Libertad Avanza se posiciona como un actor con voz propia en San Juan, mientras los dos principales espacios continúan ajustando sus estrategias de cara a futuras elecciones.

