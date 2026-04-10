El fenómeno internacional de Queen volverá a sentirse en San Juan con la llegada de “Experiencia Queen”, el espectáculo tributo que se presentará el jueves 16 de abril, a las 22 horas, en el Teatro Sarmiento, como parte de su “Greatest Hits Tour 2026”. Las entradas se pueden conseguir en www.tuentrada.com con entradas a partir de $30.000.

La propuesta va más allá de un concierto convencional: se trata de una recreación integral de un show en vivo de la legendaria banda británica, con una puesta que combina sonido, estética y energía escénica. “Esta Queen básicamente es una recreación de un concierto de Queen en vivo, donde hay de todo, un sonido increíble de varios instrumentos. El público va justamente a eso, a ver una recreación de un show de Queen en vivo”, explicó Sergio Habat, bajista y manager del grupo, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El espectáculo promete un recorrido por los clásicos que marcaron generaciones, con una selección de grandes éxitos que, según adelantó Habat, atraviesa incluso a quienes no son fanáticos: “Estoy convencido de que el 90 o 95% de las canciones que tocamos las van a conocer”.

Una experiencia emocional y generacional

Uno de los ejes del show es su capacidad de generar distintas emociones en el público. Desde el escenario, la banda percibe una conexión directa con los espectadores: “Se ve de todo, caras de asombro, gente emocionada, gente eufórica. Queen tiene una discografía tan amplia que tiene capítulos para todos los momentos”, señaló Habat.

La dinámica del concierto está pensada precisamente para eso: alternar momentos de alta energía con pasajes más íntimos, generando una experiencia emocional completa. En ese sentido, el espectáculo logra reunir a distintas generaciones, muchas de las cuales se acercaron a la música de la banda en los últimos años.

“El público más joven se acercó muchísimo, en parte por la película, pero también porque hay padres y abuelos que llevan a sus hijos y nietos. Desde que compran la entrada ya los están acercando a esta música que sigue más vigente que nunca”, afirmó.

Una producción que recrea cada detalle

“Experiencia Queen” nació durante la pandemia como un proyecto entre músicos que ya compartían su admiración por la banda. Desde entonces, evolucionó hacia una propuesta de gran escala, con un fuerte trabajo de producción detrás.

“El proyecto se pensó desde el día uno como una experiencia completa, no solo musical. Hay una cuestión audiovisual muy importante y una recreación de lo que se vive desde el escenario”, explicó Habat.

Cada show implica meses de trabajo: desde la selección del repertorio hasta el diseño de vestuario, luces y puesta en escena. “Arrancamos en noviembre a pensar el show del año siguiente. Es una discusión, porque hay mucho material, pero tenemos roles definidos y eso ordena todo”, detalló.

El equipo incluye no solo a los músicos, sino también a técnicos, iluminadores, vestuaristas y productores locales en cada ciudad. “Es un laburo de muchísima gente y uno de nuestros mayores orgullos es poder generar trabajo con cada espectáculo”, remarcó.

La cita en San Juan

La presentación en el Teatro Sarmiento se inscribe dentro de una gira internacional que ya recorrió escenarios de Europa y Latinoamérica. En Argentina, el tour viene transitando distintas provincias antes de su paso por San Juan, Mendoza y San Luis.

Con una propuesta que combina fidelidad musical, despliegue escénico y una fuerte carga emocional, “Experiencia Queen” se perfila como uno de los eventos destacados de la agenda cultural local.