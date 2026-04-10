Con la llegada de las bajas temperaturas, el sistema de refugios públicos de San Juan entra en una etapa clave. Desde el Gobierno provincial anticipan un incremento en la demanda y trabajan en ampliar la capacidad para garantizar asistencia a personas en situación de calle. La directora de Emergencia y Política Alimentaria, Lorena Acosta, confirmó a DIARIO HUARPE que actualmente funcionan dos refugios habilitados para varones en la provincia.

“Estamos contando con dos refugios habilitados para varones. Tenemos el refugio Papa Francisco, que queda atrás del Hospital Rawson, y el refugio Teresa de Calcuta, que está en calle Córdoba”, detalló. En cuanto a la capacidad, Acosta explicó que el sistema tiene un límite cercano, aunque con ocupación sostenida.

“En total tenemos aproximadamente entre 45 y 50 personas por refugio. Hoy contamos con aproximadamente entre 35 refugiados en cada uno de ellos”, precisó.

Ese número refleja la ocupación actual diaria, que podría crecer en las próximas semanas con la llegada del invierno.

Más demanda y operativos en calle

Desde el área social ya proyectan un aumento en la cantidad de personas que buscarán resguardo. “En la época invernal siempre aumenta entre un 10 y un 20%”, indicó la funcionaria, y agregó que ante situaciones extremas se activan operativos especiales.

“Después viene la ola polar, donde también contamos con operativos: salimos a las calles a verificar que nadie esté en el frío y hacemos entrega de comida, ropa y frazadas”, explicó.

En ese marco, confirmó que este esquema de asistencia directa volverá a implementarse este año.

Ampliación de la asistencia

Para responder a esa mayor demanda, el Gobierno ya trabaja en reforzar la infraestructura existente. “Estamos tratando de ampliar lo que es camas, frazadas y colchones”, sostuvo Acosta.

Además, aseguró que el objetivo es que ninguna persona quede sin contención durante los meses más fríos.

“El lugar está y se está trabajando para ampliar, para que ninguna persona quede en situación de calle, tal y como nos ha pedido el señor Gobernador”, afirmó.

Cómo funciona el ingreso

El acceso a los refugios es directo y se realiza todos los días, sin inscripción previa. “Llegan al refugio sobre las 18 horas. Se encuentran con el personal administrativo, donde llenan un formulario y tienen que cumplir algunos requisitos, como no tener antecedentes penales”, explicó.

Una vez completado ese proceso, el ingreso se concreta ese mismo día. “Ingresan a las 18.30 y se retiran al otro día a las 8 de la mañana, después del desayuno”, detalló.

Durante su permanencia, reciben asistencia integral. “Ingresan teniendo una merienda caliente, luego se bañan, tienen la cena lista y también una parte recreativa con juegos de mesa. Al otro día, el desayuno”, describió.

De esta manera, el sistema de refugios en San Juan se prepara para enfrentar el invierno con un esquema reforzado de asistencia, operativos en territorio y ampliación de recursos para contener a una población que crece con el frío.