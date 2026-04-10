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Pronóstico del tiempo para San Juan del viernes 10 al domingo 12 de abril
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico detallado para la provincia de San Juan entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril de 2026. El informe indica un fin de semana con marcados contrastes: temperaturas agradables, inestabilidad el viernes a la noche y posible actividad de tormentas aisladas durante la madrugada del sábado.
Viernes 10 de abril: arranque tranquilo, cierre con chaparrones
La jornada del viernes comenzará con cielo algo nublado por la mañana, una temperatura de 19 °C y viento del noroeste entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula en este período.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 26 °C y viento rotando al sureste (7 a 12 km/h). Sin lluvias previstas.
La noche será la franja más inestable del día: se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación que irá del 10 al 40%. La temperatura descenderá a 21 °C, mientras que el viento del sureste aumentará su intensidad, con velocidades de 13 a 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.
Sábado 11 de abril: tormentas aisladas en la madrugada, luego mejora
La madrugada del sábado presentará tormentas aisladas, con similar probabilidad de precipitación (10-40%). La temperatura bajará a 16 °C y el viento soplará del noroeste entre 7 y 12 km/h.
Durante la mañana, el cielo pasará a parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se reducirá a un rango de 0 a 10%, la temperatura ascenderá a 18 °C y el viento virará al sudoeste con velocidad casi nula (0 a 2 km/h).
Por la tarde, el cielo estará algo nublado, sin chances de lluvia, y se alcanzará la máxima del día: 28 °C. El viento se mantendrá muy débil del sudoeste (0 a 2 km/h).
La noche del sábado será algo nublada, con 22 °C, viento rotando al sureste (7 a 12 km/h) y probabilidad nula de precipitaciones.
Domingo 12 de abril: estabilidad y temperaturas primaverales
El domingo se presenta como el día más estable del fin de semana. Tanto en la madrugada y mañana como en la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nublado, sin chances de lluvia (0% de probabilidad).
Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C en la mañana y una máxima de 29 °C por la tarde/noche. El viento será del sector sur por la mañana (7 a 12 km/h) y rotará al sureste por la tarde, con intensidad moderada (13 a 22 km/h). No se prevén ráfagas.