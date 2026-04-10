El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico detallado para la provincia de San Juan entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril de 2026. El informe indica un fin de semana con marcados contrastes: temperaturas agradables, inestabilidad el viernes a la noche y posible actividad de tormentas aisladas durante la madrugada del sábado.

Viernes 10 de abril: arranque tranquilo, cierre con chaparrones

La jornada del viernes comenzará con cielo algo nublado por la mañana, una temperatura de 19 °C y viento del noroeste entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula en este período.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 26 °C y viento rotando al sureste (7 a 12 km/h). Sin lluvias previstas.

La noche será la franja más inestable del día: se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación que irá del 10 al 40%. La temperatura descenderá a 21 °C, mientras que el viento del sureste aumentará su intensidad, con velocidades de 13 a 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Sábado 11 de abril: tormentas aisladas en la madrugada, luego mejora

La madrugada del sábado presentará tormentas aisladas, con similar probabilidad de precipitación (10-40%). La temperatura bajará a 16 °C y el viento soplará del noroeste entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el cielo pasará a parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se reducirá a un rango de 0 a 10%, la temperatura ascenderá a 18 °C y el viento virará al sudoeste con velocidad casi nula (0 a 2 km/h).

Por la tarde, el cielo estará algo nublado, sin chances de lluvia, y se alcanzará la máxima del día: 28 °C. El viento se mantendrá muy débil del sudoeste (0 a 2 km/h).

La noche del sábado será algo nublada, con 22 °C, viento rotando al sureste (7 a 12 km/h) y probabilidad nula de precipitaciones.

Domingo 12 de abril: estabilidad y temperaturas primaverales

El domingo se presenta como el día más estable del fin de semana. Tanto en la madrugada y mañana como en la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nublado, sin chances de lluvia (0% de probabilidad).

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C en la mañana y una máxima de 29 °C por la tarde/noche. El viento será del sector sur por la mañana (7 a 12 km/h) y rotará al sureste por la tarde, con intensidad moderada (13 a 22 km/h). No se prevén ráfagas.