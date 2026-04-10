El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que Irán no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado para garantizar la libre circulación de petróleo por el Estrecho de Ormuz, en el marco de la tregua de dos semanas pactada entre Washington y Teherán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el tránsito marítimo no se está restableciendo como se había acordado y cuestionó el desempeño de las autoridades iraníes en la gestión del paso estratégico.

Según Trump, Irán estaría realizando un “trabajo muy deficiente” para permitir el libre paso de buques petroleros, en una zona clave por donde circula cerca del 20% del petróleo transportado por mar en el mundo.

En paralelo, distintos reportes internacionales señalaron que el flujo de embarcaciones en el estrecho se mantiene muy por debajo de lo habitual, con una reducción significativa del tránsito diario.

La situación mantiene en alerta al comercio marítimo internacional, en medio de advertencias sobre posibles cobros a buques que atraviesen el corredor estratégico, lo que suma tensión al escenario en Medio Oriente.