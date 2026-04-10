En medio del debate por una posible reforma del sistema electoral en San Juan, el exgobernador y referente del peronismo, José Luis Gioja, volvió a posicionarse a favor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir candidaturas y evitar decisiones concentradas en las cúpulas partidarias. En el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, se desmarcó de otras propuestas que impulsan internas partidarias cerradas y defendió la participación amplia de la ciudadanía en la selección de candidatos. “Soy un defensor a ultranza de las PASO porque es lo más democrático”, afirmó.

El exmandatario sostuvo que este sistema permite legitimar a los postulantes a partir del voto popular y no de acuerdos internos. “Para mí, el mejor candidato es al que más votan. Para elegir al mejor deben votar muchos”, remarcó, dejando en claro su rechazo a lo que denominó el “dedo” de los dirigentes que controlan las estructuras partidarias.

No obstante, Gioja introdujo un matiz en su planteo al considerar que las PASO podrían no ser obligatorias. “Si no quieren molestar a la gente como dicen, habría que hacerlas no obligatorias. Pero que sea la gente, y no la estructura, la que elija a los candidatos”, explicó.

En su análisis, también hizo referencia a las discusiones actuales sobre posibles cambios en el sistema electoral provincial, que incluyen la implementación de la Boleta Única Papel. “Hay que ponerse de acuerdo. Sobre el sistema electoral que dicen que van a modificar, hay distintas posiciones”, señaló. En ese marco, aprovechó para cuestionar al bloquismo por lo que consideró contradicciones en sus posturas. “A los bloquistas los escuché criticar los lemas y ahora proponen algo similar para elecciones departamentales”, lanzó.

Así, el debate por el sistema electoral suma una nueva voz de peso dentro del peronismo sanjuanino, con una postura clara en favor de las PASO como herramienta para ordenar la competencia política y legitimar a los candidatos frente al electorado.

Gioja, ¿candidato?

El exgobernador de San Juan y referente del peronismo, José Luis Gioja, dejó en claro que no será candidato en las próximas elecciones, aunque continuará activo en la construcción política del espacio.

“Yo ya estoy amortizado y no voy a ser candidato a nada”, afirmó, despejando especulaciones sobre una posible postulación. Sin embargo, aseguró que seguirá involucrado en el armado del peronismo local.

“Estoy dispuesto a colaborar para impulsar al mejor candidato o candidata para el peronismo de San Juan”, sostuvo, marcando su intención de aportar a la definición de liderazgos dentro del PJ.

Sus declaraciones se dan en un contexto de reconfiguración interna del justicialismo, donde comienzan a perfilarse posibles candidaturas. En ese escenario, Gioja busca correrse del plano electoral, pero mantener influencia en las decisiones estratégicas del espacio.

Textuales

José Luis Gioja / dirigente peronista