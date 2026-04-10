La diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, admitió públicamente que utiliza pasajes oficiales del Congreso para costear los traslados de su hijo entre su provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocimiento se produjo en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. La legisladora explicó que su hijo estudia Abogacía en la Capital Federal y que, debido a la distancia, utiliza los tramos aéreos disponibles para facilitar sus viajes.

“No es un delito”, afirmó Flores al justificar la práctica, al tiempo que señaló que se trata de una decisión vinculada a su situación familiar y a las exigencias de su función como representante nacional.

El uso de pasajes y viáticos del Congreso de la Nación Argentina para traslados vinculados a familiares forma parte de un esquema administrativo permitido, aunque suele generar cuestionamientos en el ámbito público.

En este caso, la situación tomó relevancia por el contexto político y económico, en el que se discute el uso de fondos estatales y la asignación de recursos dentro de la administración pública.

La normativa vigente contempla la asignación de pasajes para los legisladores, quienes disponen de esos tramos para su actividad parlamentaria. Sin embargo, el alcance de su utilización suele quedar bajo interpretación y debate.

El episodio reavivó la discusión sobre el uso de beneficios asociados a la función pública y su aplicación en situaciones personales, en un escenario donde la gestión de los recursos estatales se encuentra en el centro de la agenda política.