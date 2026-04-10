Tras la detección de ejemplares sin vida en las orillas del Dique San Agustín, en Valle Fértil, se activó de inmediato un protocolo de intervención que culminó con un exhaustivo operativo de monitoreo y recolección de muestras. En diálogo con DIARIO HUARPE, Alejandro Páez, director de Ambiente y Producción del municipio, confirmó que los resultados finales de los análisis físico-químicos estarán disponibles en un plazo aproximado de 15 días.

Un operativo conjunto en el espejo de agua

El despliegue técnico realizado no fue una tarea aislada. Contó con la participación de especialistas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, técnicos del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami), personal de Hidráulica y biólogos del Parque de la Biodiversidad.

"Estuvimos realizando el muestreo y algunos levantamientos de muestra en distintos sectores del dique", explicó Páez. El trabajo incluyó la toma de parámetros en puntos estratégicos, utilizando embarcaciones para acceder a las zonas de mayor profundidad y analizando indicadores clave como el pH, la turbidez, la densidad del agua y, fundamentalmente, el nivel de oxígeno disuelto.

La hipótesis del azufre y el bajo nivel de oxígeno

Uno de los hallazgos más significativos durante las tareas de campo ocurrió en las cercanías del paredón y la torre del dique. En ese sector, los especialistas detectaron un color blanquecino en el agua y un olor característico que refuerza una de las hipótesis principales: la presencia de una veta de azufre natural.

Páez detalló que en esa zona específica los niveles de oxígeno arrojaron resultados preocupantes. "El nivel óptimo es de cuatro hacia arriba, y en ese sector nos dio dos", señaló el funcionario. Esta disminución drástica de oxígeno, conocida como hipoxia, es una de las causas más probables de la mortandad, ya sea por causas naturales o por movimientos químicos en el lecho del dique. No obstante, Páez fue cauteloso: "Esto es una cuestión de hipótesis hasta que no tengamos los resultados para saber si es azufre o algún otro elemento".

Especies afectadas y el estado actual del dique

Afortunadamente, el fenómeno parece haber afectado a un grupo muy específico de la fauna acuática. Según el relevamiento, la mortandad se concentró casi exclusivamente en el pejerrey alevino, ejemplares pequeños de entre cinco y seis centímetros. El pejerrey es una especie particularmente susceptible a los cambios de temperatura y a la variación de los niveles de oxígeno en el agua.

Otras especies que habitan el embalse, como el tollo, el mojarrín o incluso pejerreyes de gran tamaño, no se vieron afectados. "Por suerte no ha habido más mortandad, la situación se ha normalizado en el dique", llevó tranquilidad Páez, destacando que no se han reportado nuevos casos en las últimas horas.

Seguridad hídrica: el agua potable no está comprometida

Ante la preocupación de los vecinos por el uso del recurso hídrico, las autoridades aclararon que el agua del Dique San Agustín se destina exclusivamente al regadío agrícola y no al consumo humano. El sistema de agua potable de la zona proviene directamente del río, a través de un sistema entubado administrado por OSSE.

Aun así, como medida de prevención, se tomaron muestras de la calidad del agua de río para descartar cualquier tipo de alteración mineral producto de las recientes crecientes. Por su parte, el Departamento de Hidráulica mantendrá suspendida la entrega de agua para riego hasta que los resultados de laboratorio brinden total seguridad a los productores locales.

Un fenómeno con antecedentes en la zona

La fragilidad ambiental del Dique San Agustín no es un tema nuevo. El embalse registró incidentes similares en mayo de 2023 y febrero de 2024, ambos vinculados a la falta de oxígeno por el bajo nivel del lago y la escasa circulación del agua. En aquellas oportunidades, la implementación de bombas para mover el agua y las lluvias posteriores ayudaron a mitigar el impacto.

La comunidad de Valle Fértil, que fue la primera en alertar sobre la situación actual, permanece expectante. El objetivo de las autoridades es determinar si se trata de un evento aislado o un problema estructural para garantizar que el dique recupere su plenitud para el turismo y la pesca deportiva.