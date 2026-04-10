Tras el incendio de gran magnitud que afectó a la empresa Eco San Juan S.A. en el Parque Industrial de Chimbas, las autoridades provinciales han intensificado las tareas de supervisión para garantizar la seguridad ambiental y operativa de la zona. En este contexto, el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, Santiago Ceballos, brindó precisiones fundamentales a DIARIO HUARPE sobre el estado actual de las inspecciones. Mientras esperan las pericias oficiales para avanzar en una potencial sanción, en la fábrica ya se retomó el trabajo.

El estado de la planta y los nuevos controles

A pocos días del siniestro ocurrido en el predio de calles Benavídez y Bonduel, Ceballos confirmó que se ha realizado un seguimiento exhaustivo y una nueva inspección técnica en las instalaciones. Según detalló el funcionario, la empresa ha logrado retomar su operatividad de manera parcial, ajustándose a los márgenes establecidos por el cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan.

“La empresa sigue operando porque las dos naves donde tienen sus hornos pirolíticos no han sido afectadas”, explicó Ceballos en declaraciones a este medio. El foco ígneo se concentró específicamente en el patio de acopio, un sector abierto donde se almacenan los materiales antes de ser procesados en los hornos. El subsecretario informó que dicho espacio ya ha sido saneado y acondicionado para permitir la continuidad de las actividades industriales apenas cuatro o cinco días después de que se lograra extinguir el fuego.

Asimismo, Ceballos destacó que, más allá del incidente puntual, existe un protocolo de vigilancia permanente. “Hacemos el seguimiento de la empresa como se hace mensualmente; cada vez que se va, se labra un acta de inspección mensual a los tres operadores que están puntualmente allí en el Parque Industrial de Chimbas”, aseguró, subrayando la sensibilidad de la actividad que allí se desarrolla.

El marco legal y los residuos afectados

Uno de los puntos de mayor debate tras el incendio fue la vigencia de las habilitaciones ambientales. Al respecto, Ceballos fue tajante al desmentir irregularidades, explicando que, desde que la provincia adhirió a la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos en 2007, el esquema de control cambió. Bajo la normativa actual, estas firmas obtienen un certificado ambiental anual para la operación e incineración controlada, lo que reemplaza la antigua obligatoriedad de renovar la declaración de impacto ambiental de forma periódica.

En cuanto a los materiales que ardieron el pasado domingo, el subsecretario identificó que se trataba de residuos clasificados como corrientes I48 e I8. Estos consisten principalmente en sólidos contaminados con hidrocarburos, tales como envases de lubricantes y aceites minerales, materiales que poseen una alta carga inflamable y que generaron la densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de San Juan.

Pese a la espectacularidad del siniestro y la toxicidad potencial de los componentes, Ceballos llevó tranquilidad a la población al informar que no se registraron casos de intoxicación, ni siquiera entre el personal de bomberos que trabajó directamente en la extinción del foco.

Investigaciones en curso y reclamos municipales

Mientras la planta intenta recuperar la normalidad en sus sectores no afectados, la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem, mantiene abierta una investigación penal para determinar las causas del incendio. Las hipótesis son variadas y no se descarta la intervención de terceros. El testimonio del casero del predio, quien se encontraba solo al momento de iniciarse las llamas, y el relevamiento de cámaras de seguridad de las empresas colindantes son piezas clave en este proceso.

Vale recordar que la Municipalidad de Chimbas tomó una postura firme sobre el hecho, anunciando que exigió formalmente tanto a la provincia como a Eco San Juan S.A. la presentación detallada de los informes de impacto ambiental y los permisos correspondientes. Desde el municipio buscan establecer con exactitud si hubo liberación de sustancias contaminantes que pudieran representar un riesgo a largo plazo para los vecinos de las zonas aledañas.

Ceballos concluyó que la resolución administrativa del caso dependerá directamente de las pericias finales de Bomberos. “Estamos a la espera de que nos remitan los informes para tener un marco general de qué fue lo que sucedió, si fue accidental o incidental, y a partir de ahí trabajar en una respuesta definitiva”, finalizó el funcionario. De comprobarse cualquier tipo de negligencia o impericia por parte de la empresa, las autoridades no descartan la aplicación de sanciones severas.