Atropellaron a un niño de 8 años en Albardón y se fugaron

Un niño de 8 años fue víctima de un grave accidente vial anoche en el departamento de Albardón, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta lo atropellaron y se dieron a la fuga sin prestarle asistencia. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en inmediaciones de calle La Paz, una zona cercana a la localidad de Campo Afuera.

Según las primeras informaciones policiales, los dos ocupantes del rodado circulaban sin casco cuando impactaron contra el menor. Tras el choque, en lugar de detenerse a socorrer al niño, aceleraron y huyeron a gran velocidad con dirección a Campo Afuera.

El niño, fuera de peligro

Afortunadamente, vecinos que se encontraban en el lugar actuaron rápidamente y asistieron al pequeño hasta la llegada de personal de salud. El niño fue atendido por profesionales médicos y, según fuentes oficiales, se encuentra fuera de peligro, aunque no se han precisado aún las lesiones sufridas.

Efectivos policiales desplegaron de inmediato un operativo en la zona para dar con los responsables del atropello. La investigación avanza con el objetivo de identificar la motocicleta involucrada y dar con el paradero de sus dos ocupantes.

El caso no es investigado únicamente como un accidente de tránsito. Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía de turno analiza el hecho bajo la figura de abandono de persona, un delito que agrava la situación de los fugitivos al no haber auxiliado a un menor de edad herido.

Llamado a la colaboración

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre la motocicleta o los dos hombres que huyeron que se comunique de manera urgente con la Comisaría de Albardón o al 911. Se busca especialmente información sobre un rodado que circulaba sin casco la noche del miércoles por calle La Paz y zonas aledañas.