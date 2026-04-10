La generación de residuos en San Juan ha alcanzado cifras impactantes que ponen a prueba la capacidad operativa de la provincia. Según explicó Santiago Ceballos a DIARIO HUARPE, la Región 1 que nuclea a nueve municipios y aproximadamente 560.000 habitantes, genera un promedio de entre 600 y 700 toneladas diarias de residuos. Esta cifra implica que, en promedio, cada ciudadano sanjuanino produce cerca de 1 kilogramo de basura por día.

Este volumen representa un riesgo logístico para el Parque de Tecnología Ambiental (PTA), ya que procesar tal cantidad de material mezclado es sumamente complejo. Ceballos advirtió que, si todos los municipios enviaran sus residuos reciclables el mismo día, la planta de clasificación colapsaría, dado que existe una capacidad de proceso limitada. Por ello, la política oficial se enfoca ahora en una gestión fragmentada y eficiente para aprovechar el material que actualmente se desperdicia en los rellenos sanitarios.

"Separar Suma": la respuesta estratégica para el reciclado

Para mitigar este impacto, la Secretaría de Ambiente revalorizó el programa "Separar Suma", una propuesta lanzada hacia finales de octubre de 2024 y diseñada para que todos los municipios, tanto los del Gran San Juan como los centros de disposición en departamentos alejados, articulen la separación en origen.

"Es una propuesta que ha lanzado la Secretaría de Ambiente para que todos los municipios puedan articular esta separación en origen y concientizar a la gente de que hay que separar nuestros residuos reciclables"

La eficacia del programa radica en la división del trabajo: al llegar el material ya seleccionado, el operario de planta puede optimizar su tarea y generar un muchísimo mayor volumen de reciclado que luego puede ser vendido, generando un ciclo económico circular. Ceballos enfatizó que la comunicación representa el 80% del éxito de este programa, ya que es vital dejarle claras las reglas al vecino sobre cómo y cuándo debe disponer sus residuos para que el camión recolector pase por su domicilio.

Implementación y cronogramas

La implementación de "Separar Suma" requiere que cada municipio tenga su propio día de reciclado, evitando así la saturación del sistema central.

Actualmente, Rawson ha tomado la posta implementando la recolección diferenciada los días lunes, logrando sostener la práctica en el tiempo. Por su parte, el departamento 25 de Mayo ya lanzó su propio programa articulando con la planta de Caucete.

En cuanto al resto del Gran San Juan, se espera que Capital y Rivadavia se sumen formalmente en el corto plazo,. En el caso de Rivadavia, ya se han iniciado las capacitaciones para el personal de recolección y choferes, paso previo indispensable para lanzar la campaña masiva a la población. La meta a futuro es que todos los municipios de la provincia adopten este sistema, garantizando que la fracción de residuos que generamos a diario pueda ser aprovechada de la mejor manera posiblE.