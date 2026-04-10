Platense tuvo un debut con derrota en la Copa Libertadores 2026 al caer 2-0 frente a Corinthians, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del grupo E.

Los goles del conjunto visitante llegaron en el segundo tiempo, a través de Kayke y Yuri Alberto, a los siete y 25 minutos respectivamente.

El inicio del partido mostró a Platense con mayor iniciativa. A los 16 minutos, Guido Mainero probó desde afuera del área, aunque su remate se fue desviado. Más tarde, el propio Mainero generó una de las chances más claras con un centro que encontró la cabeza de Gonzalo Lencina, cuyo intento fue controlado por el arquero Hugo Souza.

La visita recién inquietó sobre el cierre de la primera parte, con una acción de Yuri Alberto que terminó en manos del arquero Matías Borgogno.

En el complemento, Corinthians logró abrir el marcador rápidamente. A los siete minutos, Kayke definió por encima del arquero tras una asistencia de Rodrigo Garro. El segundo tanto llegó a los 25, cuando Yuri Alberto aprovechó otro pase filtrado para establecer el 2-0.

Platense tuvo una nueva oportunidad con un cabezazo de Ignacio Vázquez, pero Souza volvió a responder con seguridad.

El tramo final se complicó aún más para el equipo local, que quedó con diez jugadores tras la expulsión de Juan Saborido a los 34 minutos del segundo tiempo, luego de una revisión del VAR.

Con este resultado, Platense quedó sin puntos en el grupo E, mientras que Corinthians sumó sus primeras tres unidades. En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Peñarol, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Independiente Santa Fe.