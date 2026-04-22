Lo buscaban por estar desaparecido, lo encontraron y lo detuvieron por robo

Daniel Alejandro Salguero se retiró de su vivienda en el barrio Güemes el 13 de abril y no regresó por varios días lo que derivó en que "su familia lo reportara como desaparecido". Luego de un gran trabajo del programa San Juan Te Busca fue hallado en buen estado de salud tras ocho días de búsqueda. Sin embargo apenas horas después de haber sido encontrado resultó aprehendido por la policía en un procedimiento vial.

Desde la fuerza informaron que "todo se habría dado en la intersección de calle Caseros y Avenida Libertador" durante la noche del 21 de abril. En ese lugar el personal del GAM hizo detener la marcha de dos sujetos que circulaban en una motocicleta Yamaha de 150 centímetros cúbicos. Mientras los uniformados estaban investigando la patente para conocer si la moto tenía pedido de captura el conductor se dio a la fuga del lugar.

Instantes después los agentes confirmaron que "el vehículo era buscado al haber sido robado en el departamento Rawson" por lo que la unidad fue radiada por los uniformados. Al identificar al acompañante que terminó detenido se constató que era el mismo hombre buscado recientemente.

Las autoridades detallaron que "esta persona tiene exactamente la misma edad, 47 años, sumado a que está también domiciliado en el barrio Güemes". Actualmente el sujeto se encuentra privado de su libertad y vinculado a un expediente contravencional mientras todavía se busca a quien conducía la Yamaha.