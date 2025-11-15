Visitar la Costa Atlántica es un plan innegociable para miles de argentinos durante el verano, pero encontrar tranquilidad entre las playas bonaerenses puede ser un desafío cada vez mayor. Sin embargo, aún quedan rincones casi escondidos donde el descanso se impone al ruido, los médanos protegen el silencio y la naturaleza se mantiene en estado puro.

Uno de ellos es Mar del Sur, a solo 17 kilómetros de Miramar. Este pequeño poblado conserva la esencia de los viejos destinos costeros: playas amplias, olas suaves, calles de tierra y casas bajas que conviven con el histórico Hotel Boulevard Atlántico, un imponente edificio que domina el paisaje. Su ritmo calmo y el horizonte infinito lo vuelven ideal para caminatas largas, lecturas junto a los médanos o días enteros frente al mar sin prisa.

Más hacia el sur, entre Necochea y Tres Arroyos, aparece el Balneario San Cayetano, uno de los secretos mejor guardados de la costa bonaerense. Sus más de 30 kilómetros de playa abierta, con médanos altos y un ambiente natural cuidadosamente preservado, garantizan un verano silencioso aun en plena temporada. El mar suele ser sereno, lo que favorece baños prolongados, pesca y largas tardes al sol sin aglomeraciones.

El tercer refugio es Arenas Verdes, ubicado entre Necochea y Claromecó, dentro del partido de Lobería. Este destino combina bosque, médanos y playas anchas de agua limpia, formando un paisaje casi virgen que se mantiene ajeno al movimiento de los grandes centros turísticos. Su espíritu simple y la calidez de sus habitantes atraen a familias y viajeros que buscan un verano auténtico, tranquilo y rodeado de naturaleza.

Estos tres rincones, alejados del bullicio y la masividad, se posicionan como alternativas ideales para quienes desean desconectar y redescubrir la Costa Atlántica desde la calma.