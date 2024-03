El “plan motosierra” de Javier Milei llegó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por lo que afectó a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) sede San Juan. La noticia se dio a conocer el pasado lunes 11 de marzo cuando la medida fue Publicada en el Boletín Oficial con el título de “Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos”.

Para conocer cómo es el impacto de esta medida DIARIO HUARPE habló con Emilio Sillero, de Enerc San Juan.

Despidos e incertidumbre en las carreras

Sillero explicó que hubo despidos, hasta el momento son 170, y van a seguir a finales de marzo porque no se van a renovar los contratos de muchas personas. Además hay una detención de gastos discrecionales que afecta a los profesores, que son profesionales dentro de la industria, no pudiendo viajar a la clase, por lo que se ha tenido que cambiar la modalidad de las mismas.

Además comentó que no hay gasto para renovar equipos, por lo que las prácticas que son parte de la carrera no se podrán hacer. “No hay cámaras, no hay otros equipos de sonido y demás”, comentó. “El Incaa no va a comprar nuevos equipos o no va a poner plata para el mantenimiento, lo cual va a detener esto. Y nos afecta directamente en Enerc Cuyo porque somos alrededor de 100 alumnos entre primer y segundo año. La tesis, los ingresantes y demás, no sabemos si nos vamos a poder recibir, si vamos a poder continuar con la carrera, hasta qué punto va a llegar”, agregó.

Sillero explicó que gran parte de los despedidos son gente que trabaja en la administración de la escuela que hace posible su funcionamiento y sobre todo el de las sedes.

El mensaje de Capital Humano

La medida de recorte fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, cartera dirigida por Sandra Petovello, en donde se justificaba la acción como parte del recorte por la crisis económica bajo el argumento del déficit: “con un déficit de 4 millones de dólares, una parte financiados por el Tesoro Nacional y la otra pospuesta y a pagar por la actual administración". Por otro lado, afirmaron que "es falso que el Incaa se autofinancia".

Sobre este mensaje Sillero dijo: “El mensaje del Ministerio tiene como un doble sentido. Realmente está tergiversando la realidad para que se acomode a su discurso político. Porque el Incaa se financia gracias a ciertos impuestos específicos, como por ejemplo el 10% del talón de la entrada de cine, el 25% de los recaudados por el Enacom y el 10% del impuesto a los videogramas grabados. Y este presupuesto, diríamos, no sale del Tesoro Nacional, sino que está recaudado por el Incaa, digamos. No es algo que le cuesta al Tesoro Nacional”.

“Esto va a afectar directamente a la cultura regional y nacional porque puedo decirte que en San Juan, por ejemplo, desde que existió Enerc, la actividad audiovisual aumentó en un 247%. Y aparte de eso, hay una parte del fomento que está distribuido en todas las provincias, a San Juan le corresponden $10.5 millones de fomento, que no van a llegar por este decreto de la presidencia del Incaa. O sea que están aguantando la plata en el Incaa, plata que le corresponde también a las provincias. Y el nivel audiovisual, para que se hagan una idea de qué peso tiene la actividad audiovisual, representa el 5% del PBI”, agregó.

Para mejorar no hace falta cerrar

“Los problemas del Incaa son muy similares a los problemas de la mayoría de las instituciones públicas, que requieren, digamos, una reorganización en su estructura a fines de optimizar su funcionamiento, pero eso no se condice con cerrarlo o con suspender sus actividades. Si hay una institución que vos pensás que está funcionando mal, en realidad no se soluciona cerrándola, sino mejorándola, haciendo esta reorganización, reestructuración”, cerró.

Este jueves 14 de marzo, a las 17 horas, se hará una panfleteada en el semáforo del Palomar, en el playón y alrededores de la Enerc donde los alumnos explicarán la situación.