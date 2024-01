Los artistas de San Juan se pronunciaron en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, enviado por el presidente Javier Milei. Entre los sectores afectados, los estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) expresaron su preocupación a DIARIO HUARPE.

Qué cambia la ley de Milei

Si bien la ley ómnibus no cerrará el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) si le quitaría la autarquía. El texto del proyecto de Ley ómnibus confirma, en el artículo 564, que el Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica local, a cargo del Incaa, se integrará como hasta ahora con un impuesto del 10% aplicable sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida. Pero elimina otra parte del fondo que es el 10% aplicable "al precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado" (eso estipula la histórica Ley de Fomento Cinematográfico). Elimina también la principal fuente de financiación del Fondo, que es el 25% del total de los fondos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, antiguo Comfer) a partir de los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión. En lugar de esas asignaciones específicas, el proyecto del Ejecutivo dice que los fondos para el fomento cinematográfico a partir de ahora surgirán de “los recursos que determine el Presupuesto Nacional”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con la modificiación, el Incaa perdería independencia. FOTO: Ángel Ligorria//DIARIO HUARPE

Una escuela "detrás de cámara"

San Juan tiene la sede Cuyo de la Enerc, que depende del Incaa, es decir que contiene a alumnos de toda la región. Dos de ellas explicaron a DIARIO HUARPE cuál es la situación que enfrentan en la provincia.

La movilización en San Juan fue masiva. FOTO: Ángel Ligorria//DIARIO HUARPE

“Queremos defender nuestra educación, yo soy tesista, Virginia es todavía estudiante del Enerc. Esta escuela nos ha brindado la posibilidad de una educación de gestión pública y un sistema federal que ha traído la escuela a nuestra provincia y a nuestras regiones que nosotras hemos podido formarnos en esta profesión de otra forma capaz que no habría sido posible al menos en nuestra provincia”, dijo Ana Luz Correa, la tesista.

Algo que hay que tener en cuenta es que estas escuelas no solo forman directores. En realidad, la mayoría es gente que no se ve, que está de cámara y proyecta su oficio en medios de comunicación, canales de televisión y productoras audiovisuales.

“Lo que tiene esta sede en particular y las sedes regionales es que forman muchos técnicos que no podría quizás estar con otra carrera, técnicos en electricidad, en fotografía, en sonido y demás que antes de la carrera no existían y que pueden trabajar en televisión, puede trabajar en publicidad e incluso para el sector privado, muchos egresados trabajan para el sector privado y esa educación se la dio la Educación Pública del Enerc”, añadió Ana Luz.

Publicidad

“Yo creo que algo que por ahí cuesta aclarar es que la industria cinematográfica es una industria justamente que mueve un montón de sectores del mercado y mueve un montón de puestos de trabajo. Como estudiantes estamos siendo formados para en un futuro ser realizadores cinematográficos y ser partes de esa industria que mueve un mercado bastante grande”, explicó Virginia Lucato. “Acá en Argentina y nos permite exportar un producto que encima nos da una identidad propia y más cuando podemos tener la posibilidad de contar historias y formarnos desde nuestra provincia y contar desde la identidad de nuestra provincia”, cerró.