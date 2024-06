Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional de Javier Milei al reclamo por la caída del salario de los docentes y no docentes universitarios, los gremios nacionales anunciaron en este viernes un nuevo paro nacional de 48 horas para la semana próxima. Según indicaron, la protesta se llevará a cabo el martes 11 y miércoles 12 de junio.

En la tarde de este viernes, los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunciaron la medida de fuerza de parar las actividades. Además, el día miércoles se movilizarán frente al Congreso de la Nación para manifestar “el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra. La marcha se realizará a las 9 horas y se acoplará a la de la CTA, que se concentrará con el mismo fin.

Daniel Ricci, el secretario general de la Fedun, declaró: “desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos se expresaron en defensa de la Universidad Pública, no tuvimos ninguna respuesta del gobierno. En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48 horas y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”.