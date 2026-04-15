Este miércoles, desde las 21.30 horas, el Estadio Monumental será el escenario del choque entre River Plate y Carabobo por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la planificación de Eduardo Coudet tiene un condicionante ineludible: el Superclásico del próximo domingo.

Ante la exigencia del calendario, el "Chacho" decidió realizar una importante rotación en la formación inicial. En el arco no hay dudas: se mantendrá el juvenil Santiago Beltrán, quien viene de ser figura en la victoria 2 a 0 ante Racing, alcanzando su novena valla invicta desde su debut.

En el fondo, el lateral derecho será ocupado por Fabricio Bustos y el izquierdo por Matías Viña. La novedad principal está en la zaga; ante el descanso de Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero regresará a la titularidad tras purgar una suspensión por amarillas. Su acompañante será el experimentado Germán Pezzella, quien le ganaría la pulseada al pibe Tobías Ramírez.

En la zona de volantes, el DT cambiará casi toda la estructura habitual. Los encargados de la generación de juego serán Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y el talento colombiano de Juan Fernando Quintero.

Para el ataque, Coudet apostará por la frescura y el desequilibrio de Ian Subiabre y Joaquín Freitas, dejando a los goleadores habituales en el banco para que lleguen frescos al duelo contra Boca.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.