Durante el 11, 12 y 13 de mayo, el Hot Sale 2026 volvió a movilizar el consumo en San Juan con promociones, descuentos y cuotas sin interés. En la provincia, los televisores lideraron las ventas impulsados por la previa del Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, los números no fueron los esperados y el volumen comercial estuvo por debajo de los niveles registrados el año pasado.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan señalaron que los televisores fueron los productos más buscados y representaron el 80% de las operaciones realizadas durante el evento comercial.

“Los televisores han picado en punta lejos. Ocho de cada diez personas entraron a consultar y comprar televisores. Se ha vendido mucho por el Mundial”, explicó Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Además, el titular de la cámara indicó que detrás del rubro electrodomésticos, los sectores con mayor movimiento fueron el calzado deportivo y la indumentaria vinculada a las promociones nacionales.

En el Hot Sale hubo mas consultas que el 2025, pero menos compras efectuadas. (Foto: DIARIO HUARPE)

En cuanto a las formas de pago, Rodríguez señaló que gran parte de las compras se concretaron con financiación bancaria. “Muchos sanjuaninos aprovecharon comprar en 12 y hasta 18 cuotas con el Banco Nación”, comentó.

Sin embargo, pese al interés generado por el evento, desde el sector comercial remarcaron que el volumen de ventas fue menor al esperado. “Las ventas no fueron tan fuertes como el año pasado. Estuvieron bien, pero aproximadamente un 5% abajo”, sostuvo Rodríguez.

En la misma línea se expresó Marcelo Quiroga, referente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, quien coincidió en que los productos tecnológicos encabezaron las compras. “Televisores y celulares son los dos rubros más consultados y comprados para ver el Mundial. La gente espera este evento para los electrodomésticos con nueva tecnología”, afirmó a este medio.

Según explicó Quiroga, además de la tecnología también hubo consultas y compras en otros sectores como viajes e indumentaria, aunque el movimiento estuvo lejos del nivel alcanzado por los productos electrónicos.

Los televisores lideraron las ventas en el Hot Sale. (Foto: DIARIO HUARPE)

Respecto a las ventas, el referente mercantil aseguró que el balance fue similar al informado por la Cámara de Comercio. “Las ventas estuvieron un poco más bajas que el año pasado, alrededor de un 5%, aunque hubo más consultas, pero menos gente concretando la compra”, explicó.

Ambos referentes coincidieron en que, pese a la baja interanual, el Hot Sale representó un movimiento importante para el comercio local, en un contexto marcado por la caída del consumo. Además, esperan que las promociones extendidas hasta el fin de semana del 16 y 17 de mayo permitan mejorar los números finales del evento.

Dato

El precios de un televisor de 32 pulgadas se ubicó en torno a los $200.000, mientras que los modelos de 55" rondaron los $800.000. Los equipos de mayor tamaño, de 75", superaron el $1.800.000.

Tiicket promedio

Rodríguez indicó que en San Juan el ticket promedio rondó los $100.000, en línea con el promedio nacional, aunque estimó que esa cifra podría aumentar en el cierre final del Hot Sale. Por su parte, Quiroga sostuvo que el ticket promedio fue de $70.000, por debajo del estimativo nacional.