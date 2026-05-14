La salida de Belén Barboza de la secretaría de Turismo no sólo significó un cambio dentro del área sino que también dijo a DIARIO HUARPE que se “retira” de la política y que se aleja del proyecto político que encabeza el gobernador Marcelo Orrego. En ese contexto, también dejó una frase de fuerte repercusión ya que aseguró que se siente “defraudada”, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre los motivos de su decisión.

La exsecretaria comunicó su renuncia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde habló del cierre de una etapa personal y política. “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida y comunicar mi renuncia al cargo de Secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan”, expresó Barboza en el inicio del texto.

Aunque mantuvo un tono institucional y agradeció al Gobernador por haberle confiado el cargo, sus declaraciones dejaron entrever un trasfondo político y personal más profundo. “A veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias”, sostuvo la exfuncionaria, al tiempo que explicó que decidió priorizar “su tranquilidad, sus convicciones y el camino personal” que desea construir de ahora en adelante.

Ante este escenario vuelven a tomar relevancia los rumores que surgíeron desde Turismo respecto a la relación tirante que mantenía con el ministro Guido Romero. Siempre se habló de diferencias entre ambos desde el inicio de la gestión y, en distintos momentos, circularon rumores sobre una posible salida de Barboza del área, cuestión que ocurrió finalmente en las últimas horas.

La dirigente pocitana, que construyó buena parte de su carrera política en ese departamento, también confirmó a este diario que decidió “retirarse” de la actividad política. La definición marca su alejamiento del espacio orreguista, donde había logrado consolidarse como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del oficialismo provincial.

En el mensaje difundido en redes, Barboza agradeció especialmente a Orrego “por haberme dado la oportunidad de asumir esta enorme responsabilidad” y destacó la posibilidad de trabajar en un área vinculada a su formación profesional y a una actividad que, según expresó, siempre la apasionó.

También dedicó un tramo de su despedida a los vecinos de Pocito, distrito donde fue concejal antes de desembarcar en el Gobierno provincial. “Traté siempre de estar cerca y al pie de cada pedido”, escribió, y además pidió disculpas “a los que no pude llegar”.

La salida de Barboza se produce en un contexto de reacomodamientos dentro del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que conduce Guido Romero. Meses atrás, el Gobierno provincial ya había oficializado otro cambio importante dentro de la estructura ministerial con la llegada de Analía Vilches a la Secretaría de Cultura, en reemplazo de Eduardo Varela Oro.

Por ahora, Barboza evitó profundizar sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión. Sin embargo, su mensaje dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones en un escenario político donde cada movimiento dentro del oficialismo empieza a leerse también en clave electoral.