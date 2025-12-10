El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía en el marco de una causa por presunta corrupción vinculada al Fondo Indígena. La información fue confirmada por la exministra de Presidencia, María Nela Prada.

Según fuentes de la investigación, el exmandatario está involucrado en un presunto desfalco de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. El caso se remonta a su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019.

De acuerdo con la indagación, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes. El caso, conocido como Fondo Indígena, es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país.

El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, destinado a financiar proyectos productivos en territorios rurales. Entre 2006 y 2014 manejó más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.

El directorio estaba integrado por varios ministerios —entre ellos el de Economía, encabezado entonces por Arce— y organizaciones sociales. Esta estructura buscaba incorporar representación indígena y campesina, pero la falta de controles derivó en una alta discrecionalidad en la asignación de fondos. En 2015, la Contraloría General detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño inicial de 71 millones de bolivianos, unos 10 millones de dólares. Auditorías posteriores extendieron el universo a más de 1.000 proyectos y elevaron el monto observado a más de 182 millones de dólares.

Los informes señalaron desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales y proyectos aprobados sin documentación básica. También se detectó fraccionamiento de partidas y falta de verificación de avances, lo que agravó la crisis de credibilidad del Fondo.

En 2014, un año electoral para el oficialismo, el organismo registraba deudas superiores a 310 millones de bolivianos, pero autorizó desembolsos por 575 millones. Varias denuncias apuntaron que parte de esos fondos pudo haber sido destinado a actividades políticas y movilizaciones.

El caso tomó mayor dimensión tras la denuncia interna del entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, quien expuso irregularidades como proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y su muerte bajo custodia estatal generaron un amplio debate sobre responsabilidades institucionales.

La investigación que hoy alcanza a Arce se centra en su rol dentro del directorio del Fondo y en su participación en decisiones administrativas durante los años en que se consolidó el esquema irregular. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones o autorizaciones que facilitaron los desvíos, aunque todavía no se difundió un cálculo oficial del daño atribuible directamente al exmandatario.

La detención se produce en un contexto de fuerte fractura interna en el Movimiento al Socialismo, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y del propio Arce. La situación reconfigura el escenario político boliviano en medio de un clima de tensión institucional y múltiples investigaciones abiertas sobre el manejo de recursos públicos en ese período.