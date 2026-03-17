Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Argentina y también afectan de manera significativa a las mujeres. Sin embargo, durante muchos años se creyó que estos problemas estaban asociados principalmente a los hombres. En el marco del Mes de la Mujer, la cardióloga Paula Rosés visitó el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, y explicó por qué es fundamental que las mujeres también presten atención a la salud de su corazón.

Durante la entrevista, la especialista detalló cuáles son los eventos cardiovasculares más frecuentes. “Cuando hablamos de accidentes cardiovasculares, en realidad nuestros grandes temas son el infarto de miocardio o el ACV”, explicó. En el caso del infarto, ocurre cuando “se tapa una arteria y deja de llegar sangre a una parte del corazón, entonces ese músculo sufre”. Algo similar sucede con el accidente cerebrovascular, donde “deja de llegar sangre a una parte del cerebro y esa zona sufre una isquemia”.

Según explicó Rosés, la idea de que estas enfermedades afectan más a los hombres está vinculada a que históricamente fueron más estudiadas en ellos. Sin embargo, la situación cambia con el paso del tiempo en las mujeres. “Cuando las mujeres llegamos a la menopausia igualamos en riesgo a los hombres”, señaló. Incluso remarcó que las enfermedades cardiovasculares son “la principal causa de muerte en Argentina en mujeres, superando al cáncer de mama”.

Factores de riesgo que también deben evaluarse

Además de los factores clásicos que comparten hombres y mujeres, existen aspectos específicos que deben tenerse en cuenta en la salud cardiovascular femenina. La especialista explicó que en la consulta médica es importante analizar distintos momentos de la vida de la mujer.

“En la mujer hay varios factores específicos del género”, indicó. Entre ellos mencionó la edad de la primera menstruación, el uso de anticonceptivos hormonales, la etapa de menopausia o si la paciente recibió tratamientos hormonales u oncológicos.

También la historia obstétrica puede aportar información importante. “Si durante el embarazo tuvo hipertensión, diabetes gestacional o un parto pretérmino, son factores que hay que tener en cuenta porque marcan un riesgo que puede aparecer más adelante”, explicó la cardióloga.

Síntomas que pueden ser distintos en mujeres

Uno de los aspectos más importantes es que los síntomas de un infarto no siempre se manifiestan de la misma manera en mujeres y hombres. Mientras que muchas personas asocian el infarto con un dolor intenso en el pecho, en las mujeres los signos pueden ser más sutiles.

“En la mujer muchas veces no es igual. Puede aparecer intolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio o falta de aire”, explicó Rosés. En algunos casos, la paciente comienza a notar que actividades cotidianas que antes realizaba sin dificultad empiezan a generarle malestar. “A lo mejor lo que viene notando es que con esfuerzos cada vez menores aparecen esos síntomas”, agregó.

Hábitos para cuidar el corazón

La prevención es clave para reducir el riesgo cardiovascular. En ese sentido, Rosés destacó la importancia de sostener hábitos saludables en la vida cotidiana.

“El sedentarismo es la inactividad física, estar sentado permanentemente. El cuerpo está hecho para moverse”, explicó. Por eso recomendó realizar actividad física de manera regular.

El estrés también puede tener efectos en la salud cardiovascular. “Produce un estado de alerta permanente, con presión alta y frecuencia cardíaca elevada”, señaló. En ese contexto, la especialista recomendó buscar herramientas para gestionarlo y también aprender a delegar tareas.

Finalmente, recordó que los controles médicos periódicos son fundamentales, incluso cuando no hay síntomas. Un chequeo cardiológico puede incluir examen físico, electrocardiograma y análisis de sangre para evaluar glucosa y colesterol.

Como mensaje final, la cardióloga resumió tres pilares para cuidar la salud del corazón: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y dormir bien. “El cuerpo necesita movimiento y también descanso para resetearse”, concluyó.