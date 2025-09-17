Machu Picchu, uno de los símbolos más reconocidos del patrimonio mundial, está en riesgo de perder su lugar entre las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. La advertencia proviene de la organización New7Wonders, que señaló que la permanencia del santuario depende de las decisiones que adopte el Gobierno de Perú para garantizar su conservación y gestión responsable.

El sitio arqueológico fue incorporado a la prestigiosa lista en 2007, tras un concurso global que reunió más de 100 millones de votos. Ahora, los organizadores del proyecto sostienen que enviaron propuestas a las autoridades peruanas para implementar un plan estratégico que modernice el manejo del área y cumpla estándares internacionales.

En un comunicado, New7Wonders remarcó que el reconocimiento como maravilla implica un compromiso compartido para proteger y preservar el lugar, además de aplicar prácticas sostenibles que eviten daños a su integridad cultural y natural.

Horas después de difundida la advertencia, el Ministerio de Cultura de Perú respondió en su cuenta de X que la UNESCO es el único organismo competente para supervisar la protección del patrimonio. También recordó que, durante la 47ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial en París, la UNESCO valoró las mejoras en el control de visitantes y en las tareas de monitoreo ambiental realizadas en Machu Picchu.

El Gobierno peruano insistió en que la conservación del santuario histórico no está comprometida y aseguró que el sitio no figura en la lista de patrimonio mundial en peligro de la UNESCO. Sin embargo, la advertencia de New7Wonders reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de preservación para garantizar el legado de Machu Picchu.